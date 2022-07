Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Flugzeugbauers Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der US-Flugzeugbauer Boeing habe im Rennen um Neuaufträge am zweiten Messetag in Farnborough die Nase vor seinem europäischen Rivalen Airbus behalten. Allerdings seien die Bestellungen im Vergleich zu den Luftfahrtmessen aus der Zeit vor der Corona-Pandemie recht spärlich gesprudelt. Überraschungen seien aber nicht ausgeschlossen.Üblicherweise würden die Hersteller erst donnerstags um die Mittagszeit einen Strich unter ihre Verkaufserfolge ziehen. Offiziell ende die Farnborough Airshow südwestlich von London am Freitag (22. Juli).Am Dienstag habe der Flugzeugfinanzierer 777 Partners 30 Exemplare von Boeings Mittelstreckenjet 737 Max geordert, wie der Hersteller mitgeteilt habe. Dabei handle es sich um die Spezialversion 737-8-200 mit mehr Sitzplätzen und zusätzlichen Türen, die Boeing speziell für Billigfluggesellschaften wie Ryanair entwickelt habe. Hinzu komme ein Vorvertrag über 36 weitere Maschinen.Auch die übrigen Flugzeugbestellungen für Boeing seien am Dienstag von Flugzeugfinanzierern gekommen, die die Maschinen später an Fluggesellschaften vermieten würden. So habe das irische Unternehmen AerCap fünf Großraumjets vom Typ 787-9 "Dreamliner" geordert. Und die Aviation Capital Group habe den Kauf von zwölf Mittelstreckenjets vom Typ 737 Max 8 bekannt gegeben. Allerdings sei diese Bestellung schon vorher ohne öffentliche Nennung des Kunden in Boeings Auftragsbuch enthalten gewesen. Zudem habe der Flugzeugfinanzierer BBAM neun zu Frachtern umgebaute ältere Passagierflugzeuge vom Typ 737-800 geordert.Insidern zufolge verhandle die Fluggesellschaft Air India noch mit Airbus und Boeing über mögliche Großaufträge. Airbus werde zuversichtlicher, dass die Inder noch im Laufe der Messe eine Bestellung über 50 Großraumjets vom Typ A350 unterschreiben würden, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet und sich dabei mit der Sache vertraute Personen berufen. Mit Boeing verhandle Air India unterdessen über den Kauf von 150 Mittelstreckenjets vom Typ 737 Max. Vertreter von Boeing und Airbus hätten sich auf Nachfrage von Bloomberg nicht äußern wollen. Von Air India habe es zunächst keine Stellungnahme gegeben.Die Boeing-Aktie habe in New York um 5,7 Prozent zugelegt, nachdem sie am Montag nahezu unverändert aus dem Handel gegangen sei. Für die Airbus-Aktie sei es am Dienstag um rund zwei Prozent aufwärts gegangen. Damit werde das Airbus-Papier nur noch rund fünf Prozent billiger gehandelt als zum Jahreswechsel. Bei Boeing betrage der Kursverlust in dieser Zeit noch fast ein Viertel. Der US-Konzern kämpfe schon länger mit hausgemachten Problemen. Im Geschäft mit den stark gefragten Mittelstreckenjets sei er in den vergangenen zehn Jahren deutlich hinter Airbus zurückgefallen."Der Aktionär" favorisiert weiter Airbus. Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel. (Analyse vom 20.07.2022)