Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (20.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der Krieg in der Ukraine jähre sich bald zum ersten Mal und ein Ende sei nicht in Sicht. Nachdem die deutsche Regierung zuletzt die Lieferung von Panzern genehmigt habe, würden nun Kampfjets in den Fokus rücken. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz habe sich der CEO des Eurofighter-Herstellers Airbus zu dem Thema geäußert.Die Pläne von Airbus, die Produktion des Eurofighters und anderer wichtiger Waffensysteme zu erhöhen, würden durch den Mangel an staatlichen Aufträgen gebremst, habe der Chef der Verteidigungssparte des Unternehmens Michael Schöllhorn gesagt. "Wir warten auf Aufträge, die uns bestätigen, dass wir die Produktion von Systemen wie dem Eurofighter oder dem Militärtransporter A400 aufrechterhalten können", habe Schöllhorn in einem Interview am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt. Dabei spiele auch die restriktive Haltung Berlins bei Rüstungsexporten außerhalb der Ukraine eine Rolle. Die Produktion könne auch mit einem Handschlagabkommen hochgefahren werden, aber Flugzeuge hätten derzeit keine Priorität, da die Produktion von Munition und Panzern für die Ukraine und zur Auffüllung der Lagerbestände Vorrang habe, so Schöllhorn.Airbus habe die Möglichkeit die Produktion deutlich hochzufahren, wenn ein klares Signal seitens der Regierung erfolge. "Der Aktionär" habe zuletzt zum Long-Einstieg geraten, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.02.2023)Börsenplätze Airbus-Aktie: