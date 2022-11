Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

109,10 EUR -3,83% (28.11.2022, 14:30)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

109,34 EUR -3,97% (28.11.2022,14:14)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (28.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die Airbus-Aktie sei am Montag in einem schwachen Marktumfeld einer der größten DAX-Verlierer. Ein Medienbericht, wonach es bei dem Flugzeugbauer zu Lieferverzögerungen kommen könnte, habe das Papier mit 3,2 Prozent ins Minus gedrückt.Die Analystin Chloe Lemarie vom Investmenthaus Jefferies habe am Morgen auf einen negativen Medienbericht zu Airbus hingewiesen. Die Nachrichtenagentur Reuters habe in Berufung auf informierte Kreise berichtet, Airbus bereite seine Kunden auf Verzögerungen vor wegen Unsicherheiten, die es rund um die Lieferung von Teilen wie etwa Triebwerken gebe. Als Belastung genannt worden sei in dem Bericht auch ein möglicher Personalengpass.Lemarie habe den Bericht trotz der belastenden Wirkung allerdings nicht überbewerten wollen. Es sei generell keine Neuigkeit, dass Airbus mit seinen Auslieferungen spät dran sei, habe die Expertin betont. Es sei nun aber schwierig herauszufinden, inwieweit die Verspätungen von Airbus zuvor schon kommuniziert worden seien.In der vergangenen Woche habe Airbus noch einen positiven Analystenkommentar geerntet. Die britische Investmentbank Barclays habe das Rating für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Analystin Milene Kerner und ihre Kollegin Charlotte Keyworth hätten in ihrer jüngsten Studie einen Ausblick auf das Jahr 2023 der europäischen Flugzeugindustrie gewagt. Eine Erholung der Endmärkte im zivilen Bereich schreite voran, die Neubewertung von Rüstungsaktivitäten dürfte aber weitgehend abgeschlossen sein. Ihre Favoriten seien BAE Systems und Airbus. Der Flugzeugbauer sei besser positioniert als sein US-Rivale Boeing.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der Airbus-Aktie dabei zu bleiben. (Analyse vom 28.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)