Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

131,80 EUR +1,32% (16.06.2023, 15:55)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

131,54 EUR +1,29% (16.06.2023, 15:41)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (16.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Es werde spannend bei Airbus. Die Aktie stehe nun wieder kurz unter dem Jahreshoch bei 131,42 Euro. Sollte diese Hürde geknackt werden, wäre der Weg nach oben zunächst frei bis zum Allzeithoch bei 139,44 Euro. Gut möglich, dass die weltgrößte Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris für den entscheidenden Impuls sorge. Gewöhnlich würden Flugzeughersteller und -zulieferer auf diesen Veranstaltungen Großaufträge in Milliardenhöhe einsammeln. Airbus punkte bei seinen Kunden unterdessen zusätzlich mit der neuen Langstreckenversion seines Mittelstreckenjets A321neo.Im Fokus dürfte in Le Bourget auch das Rüstungsgeschäft stehen. Angesichts des Ukraine-Kriegs hätten viele Staaten wie Deutschland ihre Verteidigungsbudgets kräftig aufgestockt, um ihr Militär mit neuen Panzern, Kampfflugzeugen und Drohnen aufzurüsten. Airbus zeige in diesem Segment u.a. den Kampfjet Eurofighter, das Tankflugzeug A330 MRTT und die Militärhubschrauber Tiger und NH90. Zu sehen sei auch ein Modell der geplanten Drohne Eurodrone.Die Aktie von Airbus bleibe aus charttechnischer und auch aus fundamentaler Sicht nach wie vor attraktiv. Der Stoppkurs sollte bei 104 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Airbus-Aktie: