Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (18.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Flugzeugbauers Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Bei der ersten großen Luftfahrtmesse seit der Corona-Pandemie würden Experten kein ganz so großes Auftragsfeuerwerk wie vor der Krise erwarten. Ab dem heutigen Montag (18. Juli) würden Hersteller wie Airbus und Boeing im britischen Farnborough südwestlich von London ihre Produkte präsentieren und um Bestellungen buhlen.Angesichts des Klimawandels stehe auch das Thema CO2-Einsparung weit oben auf der Agenda. Die großen Flugzeughersteller würden für die kommenden Jahre wieder eine starke Nachfrage nach Passagier- und Frachtjets erwarten. In Farnborough könnte sich ein Stück weit zeigen, wie sich der von vielen Problemen gebeutelte US-Konzern Boeing gegenüber dem inzwischen weltgrößten Flugzeugbauer Airbus aus Europa schlage.In den vergangenen beiden Jahren seien die weltgrößten Luftfahrtmessen wegen der Pandemie ausgefallen. Die Farnborough Airshow wechsle sich sonst jährlich mit dem Pariser Aérosalon am Flughafen Le Bourget ab. Auf den Messen würden sich die Hersteller traditionell mit der Bekanntgabe von Neubestellungen zu überbieten versuchen.Dass das Auftragsfeuerwerk diesmal so groß ausfalle wie früher, würden Branchenexperten für fraglich halten. In den Jahren 2015 bis 2019 hätten die Hersteller bei den Messen im Sommer im Schnitt zusammen etwa 800 Bestellungen bekannt gegeben, schreibe Luftfahrt-Analyst Ken Herbert von der kanadischen Bank RBC.Im Massengeschäft mit Kurz- und Mittelstreckenjets habe Airbus den einstigen Marktführer Boeing längst abgehängt. In den vergangenen zehn Jahren habe sich der europäische Hersteller in diesem Segment einen Marktanteil von fast 70 Prozent gesichert. Der Erfolg liege vor allem an der modernisierten Neuauflage der Modellfamilie A320 unter dem Namen A320neo, die deutlich weniger Treibstoff verbrauche als ihre Vorgängerin.Anders als Boeing rechne Airbus für die nächsten 20 Jahre mit einem größeren Bedarf an neuen Flugzeugen als zuletzt. In seinem vor wenigen Tagen veröffentlichten Marktausblick habe der weltgrößte Flugzeughersteller für die Zeit bis 2041 der Branche einen Absatz von 39.490 Maschinen vorausgesagt, das seien 470 mehr als im vergangenen Jahr für die Zeit bis 2040 veranschlagt.Die längerfristigen Aussichten für den Luft- und Raumfahrt-Konzern Airbus seien gut. Anleger mit langem Atem können sich ein paar Stücke ins Depot legen, so Marion Schlegel. Zuletzt habe sich auch das charttechnische Bild etwas aufgehellt. Dem Papier sei der Sprung über die 38-Tage-Linie sowie die 100-Euro-Marke gelungen. (Analyse vom 18.07.2022)