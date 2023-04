Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (20.04.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Airbus: Lieferkettenprobleme bremsen den Flugzeugbauer - AktienanalyseBrüchige Lieferketten bremsen den weltgrößten Flugzeugbauer Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) auch im neuen Jahr, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im ersten Quartal habe der DAX-Konzern 127 Verkehrsflugzeuge an seine Kunden ausgeliefert, elf Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Von den für das Gesamtjahr angepeilten rund 720 Auslieferungen habe er damit erst rund 18 Prozent geschafft. Dabei habe Airbus eigentlich die Schlagzahl auf bis zu 140 erhöhen wollen, um die steigende Nachfrage zu bewältigen. Allein im ersten Quartal der laufenden Periode habe der Konzern neue Aufträge über 156 Flugzeuge hereingeholt.Noch scheinen Anleger darin kein großes Problem zu sehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Schließlich habe Airbus-Chef Guillaume Faury bereits gesagt, dass er bis Sommer mit wenig Entspannung in den Lieferketten rechne. Analysten wie Philip Buller von der Privatbank Berenberg würden jedoch darauf hinweisen: Je länger die Lieferkettenprobleme angehalten hätten, desto größer würden die Risiken mit Blick auf den von Airbus für 2023 angestrebten Barmittelzufluss.Eine gewisse Portion Vorsicht bei Investments in die Airbus-Aktie kann daher trotz der charttechnisch weiter konstruktiven Lage sicher nicht schaden, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 15/2023)Börsenplätze Airbus-Aktie: