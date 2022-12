Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (07.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus müsse bei seinem Auslieferungsziel zurückrudern. Die angespannten Lieferketten würden den Hersteller weiter in Atem halten. Analysten hätten bei den Kurszielen mit dem Rotstift reagiert, die Airbus-Aktie sinke am Mittwoch gut zwei Prozent. Damit sei Airbus die bislang schwächste Aktie des Tages im DAX.Die bestätigten Finanzziele hätten die Investoren zunächst nicht beruhigen können, die Analysten sähen in der Kursschwäche aber nur eine Delle.Airbus könne in diesem Jahr nicht so viele neue Maschinen ausliefern wie geplant. Die tatsächliche Zahl dürfte aber nicht wesentlich unter den zuletzt geplanten 700 Auslieferungen liegen, habe Airbus überraschend am Dienstagabend in Toulouse mitgeteilt. Das Management stelle auch das Tempo des Produktionsausbaus bei den stark gefragten Mittelstreckenjets der A320neo-Familie auf den Prüfstand - angesichts der angespannten Lieferketten. Bis zum Jahr 2025 solle die Produktion der Reihe aber weiter auf 75 Maschinen pro Monat steigen.Die US-Bank JPMorgan habe das Kursziel für Airbus nun von 185 auf 170 Euro gekappt, aber das Votum auf "Overweight" belassen. Er habe wegen der jüngsten Nachrichten seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2023 bis 2025 gesenkt, habe Analyst David Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Die nun erwartete, kurzfristige Kursdelle könnten langfristig orientierte Anleger aber als Einstiegspunkt nutzen, habe er empfohlen.Analyst Harry Breach vom Investmenthaus Stifel habe aus diesem Grund die Gewinnschätzungen je Aktie 2022 und 2023 gekürzt. Allerdings habe es zuletzt am Markt bereits einige Skepsis hinsichtlich der Auslieferungs- und Produktionsziele von Airbus gegeben. Unter dem Strich handele es sich also nur um eine "moderat negative" Nachricht.Auch wenn die Airbus-Aktie nun kurzfristig unter Druck stehe, DER AKTIONÄR bleibe mittelfristig optimistisch. Aus charttechnischer Sicht gilt es nun allerdings erst einmal, die 38-Tage-Linie wieder zurückzuerobern, so Marion Schlegel. (Analyse vom 07.12.2022)(Mit Material von dpa-AFX)