Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

96,50 EUR +3,84% (13.10.2022, 11:40)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

96,64 EUR +3,67% (13.10.2022, 11:26)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (13.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der Flugzeugbauer Airbus habe es sich zum Ziel gesetzt, die Marke von 700 ausgelieferten Jets bis Jahresende zu knacken. Konzernchef Guillaume Faury sei weiterhin optimistisch, müsse sich jetzt aber sputen. Denn ein Nicht-Erfüllen des Jahresziels würde sich folgenschwer auf die nächsten Jahre auswirken."In den letzten drei Monaten des Jahres haben wir viel zu tun", habe Faury kürzlich festgestellt. Denn in den ersten drei Quartalen habe das Unternehmen 437 Maschinen ausgeliefert. Das entspreche erst 62 Prozent des Jahresziels von 700 Jets.Das Jahresziel noch einzuholen sei laut Faury aber notwendig, um Anfang 2024 monatlich 65 Narrowbody-Jets auszuliefern. "Werden wir 65 erreichen? Natürlich.", sei der CEO überzeugt.Am 28. Oktober werde Airbus seine Bücher öffnen. Angesichts der zu erwartenden Zahlen bleibe Jefferies bullish. Analystin Chloe Lemarie habe die Einstufung mit einem Kursziel von 140 Euro auf "buy" belassen. Sie rechne mit einem Umsatzwachstum um 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Zudem dürfte - vor allem dank der Zivilflugzeugsparte - auch das operative Ergebnis deutlich zugelegt haben.Die Airbus-Aktie habe sich von ihrem jüngsten Tief wieder etwas erholen können. "Der Aktionär" sieht in der Luftfahrtindustrie weiterhin klare Vorteile für Airbus, derzeit greifen aber nur risikobereite Anleger zu, so Sarina Rosenbusch. (Analyse vom 13.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link