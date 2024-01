Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (24.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Nachdem sie in den vergangenen Wochen und Monaten immer weiter gestiegen sei, befinde sich die Aktie von Airbus nun in einer Korrekturphase und gebe auch im heutigen Handel etwas nach. Doch das seien natürlich Luxus-Probleme im Vergleich zu Boeing. Denn wiederholt würden die Maschinen des US-Flugzeugbauers Teile verlieren, diesmal sei es ein Rad gewesen.So habe nun eine Maschine der amerikanischen Fluggesellschaft Delta Airlines kurz vor einem Start im US-Bundesstaat Georgia ein Bugrad verloren. Bei dem Flugzeug handle es sich um eine Boeing 757, die in die kolumbianische Hauptstadt Bogotá fliegen sollte. Während der Startvorbereitungen am Flughafen von Atlanta habe sich nach Angaben der US-Luftfahrtbehörde FAA eines der Räder im vorderen Teil der Maschine gelöst. Der Vorfall habe sich demnach bereits am Samstag ereignet.An Bord der Maschine hätten sich 184 Passagiere und sechs Crewmitglieder befunden, wie es weiter geheißen habe. Die Passagiere hätten das Flugzeug verlassen und seien in ein Ersatzflugzeug gebracht worden, habe die "Washington Post" unter Berufung auf eine Mitteilung von Delta Airlines berichtet. Das betroffene Flugzeug sei am Sonntag wieder in Betrieb genommen worden.Der Flugzeugbauer Boeing sei zuletzt wegen eines Zwischenfalls mit einer ihrer Maschinen, bei der während des Flugs ein Rumpfteil herausgebrochen sei, in die Schlagzeilen geraten. Die FAA habe daraufhin Ermittlungen eingeleitet. Diese könnten möglicherweise sogar noch weit über das Problem mit diesem einen konkreten Bauteil hinausgehen. Die Aufseher hätten daher angeordnet, dass Flugzeuge des Typs Boeing 737-9 Max am Boden bleiben müssten und umfangreich inspiziert werden sollten.Die aktuelle Konsolidierungsphase kann durchaus zum Einstieg genutzt werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Perspektiven für den DAX-Titel seien nach wie vor gut. Der Stoppkurs sollte bei 109,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 24.01.2024)Mit Material von dpa-AFX