Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (31.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Seit Oktober habe die Airbus-Aktie eine Rally hingelegt. Nach einer Abstufung von Jefferies am vergangenen Freitag habe der Höhenflug jedoch ein abruptes Ende gefunden. Heute der nächste Schlag: Die UBS wechsele ins Lager der Bären. Analyst Ian Douglas-Pennant sehe zumindest kurzfristig die Gefahr für weiteres Abwärtspotenzial. Er habe die Airbus-Aktie von "buy" auf "sell" abgestuft und das Kursziel von 139 auf 105 Euro reduziert.Am Mittwoch vergangener Woche habe die Airbus-Aktie noch ein neues Zwei-Jahres-Hoch bei 122 Euro markiert. Seit ihrem Oktober-Tief habe sie ganze 40% zugelegt. Am heutigen Dienstag verliere sie im frühen Handel aber rund 1,3%.Nach der starken Rally seit Oktober sei die Airbus-Aktie anfällig für Rücksetzer gewesen. "Der Aktionär" erwarte in den kommenden Wochen eine Konsolidierung auf hohem Niveau und bleibe deshalb vorerst an der Seitenlinie, so Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Airbus-Aktie: