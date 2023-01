Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (30.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der vergangene Freitag habe es für die Airbus-Aktie in sich gehabt. Der Flugzeugbauer habe zum einen bekannt gegeben, einen neuen Auftrag der Air France-KLM erhalten zu haben. Die sieben bestellten Maschinen sollten ältere Boeing-Modelle ablösen. Zum anderen hätten drei Analysten ihre Kursziele angepasst, dabei habe eine Herabstufung die Aktie leicht unter Druck gesetzt.Air France-KLM habe sieben Maschinen der Baureihe A350 von Airbus bestellt, darunter vier A350F-Frachtflugzeuge für KLM Cargo sowie drei Passagierflugzeuge vom Typ A350-900. Die Frachter sollten die - im Durchschnitt bereits 22 Jahre alten - Boeing -Maschinen des KLM-Ablegers Martinair ersetzen. Die Passagierflugzeuge kämen bei Air France zum Einsatz, damit erwarte die Fluggesellschaft bereits 41 Jets der Reihe.Metzler-Analyst Stephan Bauer bleibe für Airbus bullish. Er habe das Kursziel von 140 auf 147 Euro angehoben und die Aktie weiter zum Kauf empfohlen. Zwar gebe es beim Hochfahren der Produktion Verzögerungen, dennoch bleibe er für die längerfristigen Wachstumsperspektiven des Flugzeugherstellers positiv gestimmt.Analyst Holger Schmidt von der DZ BANK habe seine Einstufung "hold" ebenfalls beibehalten und das Kursziel von 105 auf 115 Euro angehoben. Lieferkettenprobleme belasteten den Flugzeugbauer auch im Jahr 2023, habe er geschrieben, doch die Öffnung in China könnte zu einer Verbesserung beitragen.Der jüngste Höhenflug der Airbus-Aktie habe ein abruptes Ende gefunden. Der Titel sei nach der Jefferies-Abstufung deutlich zurückgefallen."Der Aktionär" erwartet in den kommenden Wochen eine Konsolidierung auf hohem Niveau und bleibt deshalb vorerst an der Seitenlinie, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär" zur Airbus-Aktie. (Analyse vom 30.01.2023)Mit Material von dpa-AFX