Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

125,38 EUR +0,30% (11.10.2023, 09:38)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

125,26 EUR -0,27% (11.10.2023, 09:27)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (11.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Es laufe einfach nicht bei Boeing : Die Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen des US-Flugzeugbauers würden weiterhin nur schleppend vorankommen. Im September habe der Konzern 27 Maschinen an seine Kunden übergeben, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Monatsstatistik des Unternehmens hervorgehe. Die Zahl sei damit seit Juni rückläufig.Vor allem die Produktionsmängel an seiner 737-Max-Reihe würden Boeing ausbremsen. Unterdessen habe der Konzern im September Bestellungen über 224 neue Flugzeuge hereingeholt, dem hätten zehn Stornierungen gegenübergestanden.Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus habe dagegen die Zahl seiner Auslieferungen im September hingegen etwas steigern können. Im vergangenen Monat seien 55 Verkehrsjets an Kunden übergeben worden, habe Airbus am Montag in Toulouse mitgeteilt. Stand Ende September habe der im DAX notierte Konzern damit 488 Maschinen ausgeliefert. Für das Gesamtjahr strebe Konzernchef Guillaume Faury 720 Stück an. Zudem habe Airbus im September Bestellungen über 23 neue Maschinen hereingeholt und damit nur noch einen Bruchteil des Wertes im August, als 117 Flugzeuge geordert worden seien.Boeing kämpfe bereits seit einigen Monaten mit Problemen seiner 737-Max-Reihe. Ende August habe der Konzern bekannt gegeben, dass sein Zulieferer Spirit Aerosystems unsachgemäß Löcher in ein Bauteil gebohrt habe, das für die Aufrechterhaltung des Luftdrucks in der Kabine wichtig sei. Aus Sicht der US-Luftfahrtbehörde FAA stelle das Problem an den Maschinen zwar kein Sicherheitsrisiko dar, Boeing-Mitarbeiter müssten nun an den betroffenen Flugzeugen aber hunderte Bohrlöcher überprüfen und instandsetzen.In diesem Jahr wolle Boeing etwa 400 Maschinen der 737-Reihe ausliefern. Zuvor habe der Hersteller 400 bis 450 Exemplare angepeilt. Bis Ende September habe er nun 280 geschafft.DER AKTIONÄR halte an seiner bisherigen Einschätzung fest: Die Anteilscheine von Airbus würden im Flugzeugbauer-Segment der klare Favorit bleiben. Wer hier investiert ist, sollte den Stoppkurs unverändert bei 104,00 Euro belassen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.10.2023)Mit Material von dpa-AFX