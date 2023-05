Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

128,38 EUR +2,28% (17.05.2023, 12:05)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

128,48 EUR +1,79% (17.05.2023, 11:52)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (17.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Airbus-Chartanalyse von LYNX Broker:Der kräftige Anstieg der Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) am Dienstag ereignete sich auf einer charttechnisch äußerst wichtigen Supportzone und kann zur Basis für einen Anlauf an das bisherige, Anfang 2020 markierte Rekordhoch der Aktie werden wenn die Bullen das jetzt nicht vermasseln, wie Marktexperte Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX schreibt."Mit den Ansichten und Einsichten der Analysten ließ sich als Investor unmittelbar nach der am 3. Mai vorgelegten Quartalsbilanz eher wenig anfangen, denn da war für jeden was dabei. Von der Empfehlung "verkaufen‘ mit Kursziel 100 Euro bis zu "kaufen" mit Ziel 160 Euro war da alles zu finden. Letztlich war diese Vierteljahres-Bilanz auch nicht wirklich erhellend", erkläre der Analyst.Der Umsatz habe etwa auf Vorjahresniveau gelegen, der Gewinn aber weit niedriger. Dennoch halte Airbus an der Zahl der Flugzeuge, die man ausliefern wolle, fest, nämlich 720 - das Ziel von 2022, das dann aber auf der Zielgeraden verfehlt worden sei. Und was das EBIT, d.h. den Gewinn vor Steuern und Zinsen angehe, wolle man durchstarten und zum Jahresende auf 6,0 Milliarden nach 5,63 Milliarden Euro im Jahr 2022 kommen."Die einen ziehen bei diesem Optimismus mit, die anderen zweifeln da muss man sich als Anleger aussuchen, welchem Lager man folgen will oder sich konsequent an der Charttechnik orientieren, wie es sich letztlich immer anbietet, wenn die Fundamentals zu viele Fragezeichen aufweisen. Und da, bei der Charttechnik, wird es jetzt spannend", fasse Gehrt zusammen.Dazu Gehrt: "Während man im Februar und März noch ziemlich ignorant über und unter diese langfristig wichtige Supportzone im Bereich 121,00/122,50 Euro lief, diente diese Zone in den vergangenen zwei Wochen als effektive Unterstützung. Und genau dort startete die Aktie jetzt durch, zugleich führte das dazu, dass die schon fast gebrochene, mittelfristige Aufwärtstrendlinie verteidigt wurde. Das ist, nicht zuletzt mit Blick auf ein gerade erst im Entstehen begriffenes, bullisches Signal im Trendfolgeindikator MACD (im Tageschart unten eingeblendet) eine perfekte Chance für das Bullen-Lager.""Gelingt es, das bisherige Jahres-Verlaufshoch vom April bei 129,70 Euro als Widerstand herauszunehmen, wäre der Weg an das bisherige Rekordhoch bei 139,40 Euro aus charttechnischer Sicht frei und diese Marke ist nahe. Aber wie das bei Steilvorlagen so ist: Nicht immer enden sie erfolgreich. Sollte die Airbus-Aktie doch noch abdrehen und unter 120 Euro schließen, wäre diese Chance vertan und die Bären am Zug." (Analyse vom 17.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link