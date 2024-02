Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (09.02.2024/ac/a/d)



Ein Medienbericht über Auslieferungsverzögerungen bei Airbus sorge am Freitag für Kursturbulenzen beim europäischen Flugzeugbauer. Der DAX-Titel sinke zeitweise bis auf fast 147 Euro, nachdem er am Vortag noch auf ein Rekordhoch gestiegen sei. Sollten Anleger jetzt Kasse machen?Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge habe Airbus einige Fluggesellschaften auf neue Verzögerungen bei Auslieferungen von Jets von mehreren Monaten vorbereitet. Die Probleme seien nicht neu. Fachkräftemangel und Lieferkettenprobleme gebe es schon länger und sie würden dafür sorgen, dass Airbus nicht die Zahl an Flugzeugen ausliefern könne wie erhofft.Trotzdem sei die Airbus-Aktie in den letzten Wochen auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Einer der Gründe: Der weltgrößte Flugzeugbauer habe 2023 trotz angespannter Lieferketten 735 Verkehrsflugzeuge und damit über 200 mehr als sein US-Rivale Boeing ausgeliefert. Der habe weitaus größere Probleme als der deutsch-französische Marktführer.