Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (18.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Das Analystenhaus Jefferies habe der Airbus-Aktie am Dienstag Rückenwind verliehen. Auch aus charttechnischer Sicht könnte das Papier demnächst abheben und sogar ein neues Allzeithoch erreichen. Auf dem Weg dorthin müssten die Bullen allerdings erst ihre Stärke unter Beweis stellen und noch ein paar Widerstände überwinden.Analystin Chloe Lemarie gehe davon aus, dass die rückläufigen Margen beim Luft- und Raumfahrtkonzern ein Ende finden sollten. Die Ergebnisschätzungen bis ins Jahr 2025 seien um zehn Prozent gesunken. Lemarie sei optimistisch für die Zukunft und deute an, dass Aktienrückkäufe bald wieder relevant sein könnten. Sie habe das Kursziel von 130 auf 150 Euro angehoben und das Rating von "hold" auf "buy" geändert.Aus charttechnischer Sicht habe die Airbus-Aktie am 6. September eine Korrektur begonnen und befinde sich seit dem 21. September in einer Handelsspanne von 121 bis 128 Euro.Airbus ist eine laufende Empfehlung des "Aktionär". Investierte Anleger halten daher weiter an der Aktie fest, so Philipp Schleu. Eine Einstiegsmöglichkeit bietet sich bei einem Überschreiten der Trendlinie bei 131 Euro an. (Analyse vom 18.10.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link