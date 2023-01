Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

113,60 EUR +2,05% (02.01.2023, 15:33)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

113,40 EUR +1,81% (02.01.2023, 15:19)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (02.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Am ersten Handelstag im neuen Jahr gebe es von Unternehmensseite kaum Neuigkeiten. Für Aufsehen sorge jedoch ein Pressebericht aus Frankreich über Airbus. Demnach gebe es beim DAX-Konzern Überlegungen, bei der Cybersecurity-Sparte des französischen Atos-Konzerns einzusteigen.Derzeit würden vorläufige Gespräche rund um einen Minderheitsanteil an dem Geschäft laufen, das unter dem Namen Evidian firmiere, habe die Zeitung "Les Echos" am Montag unter Berufung auf mehrere nicht namentlich genannte Quellen berichtet. Ein Atos-Sprecher habe Gespräche über einen Minderheitsanteil von Evidian mit möglichen künftigen Anteilseignern demnach bestätigt. Diese seien allerdings in einem so frühen Stadium, dass mehr dazu nicht gesagt werden könne. Ein Sprecher von Airbus habe zu "Marktgerüchten oder Spekulationen" keine Stellung nehmen wollen.Die Atos-Aktie sei in Paris um über 12% nach oben gesprungen. Der IT-Dienstleister habe im Sommer vergangenen Jahres angekündigt, eine Aufspaltung in zwei börsennotierte Teile zu prüfen, eines davon für die Verarbeitung großer Datenmengen (Big Data) und eines für Cybersicherheit - eben Evidian. Evidian gelte dabei als das Zukunftsgeschäft des bisherigen Konzerngebildes. Größter Anteilseigner bei Atos sei nach einem Verkauf des eigenen IT-Geschäfts an die Franzosen im Jahr 2011 der deutsche Siemens-Konzern, der zuletzt noch knapp 5% der Anteile gehalten habe.Cybersecurity gelte als zukunftsträchtiges Geschäft. Eine Beteiligung an Evidian könnte für Airbus daher durchaus Sinn ergeben. "Der Aktionär" bleibe grundsätzlich optimistisch für den Flugzeugbauer, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.01.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Airbus.