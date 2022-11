Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (03.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus habe seine Auslieferungen im Oktober Insidern zufolge weiter gesteigert. Der Hersteller habe etwa 60 Verkehrsflugzeuge an seine Kunden übergeben, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag berichtet und sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen berufen. Damit hätte Airbus im bisherigen Jahresverlauf etwa 500 Jets ausgeliefert.Um das Jahresziel von 700 Flugzeugen zu erreichen, müsste der Konzern im November und Dezember in einem Schlussspurt noch insgesamt 200 Maschinen fertig und vom Hof bekommen. Ein Airbus-Sprecher habe sich zu den Informationen nicht äußern wollen. Der Konzern wolle seine Monatszahlen kommende Woche veröffentlichen.Im September habe Airbus 55 Flugzeuge ausgeliefert, immerhin 16 mehr als im August. Üblicherweise würden die Auslieferungen gegen Jahresende deutlich anziehen. Von seinem ursprünglichen Jahresziel von 720 Jets habe sich Airbus wegen Problemen in den Lieferketten jedoch bereits im Sommer verabschieden müssen.Die US-Bank J.P. Morgan habe zu Beginn der Woche das Kursziel für Airbus von 155 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Analyst David Perry habe nach den Quartalszahlen des Flugzeugbauers seine Schätzungen für den diesjährigen freien Barmittelfluss angehoben. Den Zeitrahmen für das Kursziel habe er von Ende 2023 auf Ende 2024 verlängert. Perry rechne damit, dass Airbus von 2022 bis 2025 den Gewinn je Aktie verdoppele. DAX . Nach der starken Aufholjagd zuletzt sei die Aktie von Airbus sogar hinter der Deutschen Bank ( ISIN DE0005140008 WKN 514000 ) mit einem Plus von 25,7 Prozent der zweitstärkste Wert im Monatsvergleich im DAX.Investierte Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Airbus-Aktie. (Analyse vom 03.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)