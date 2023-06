Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät die Gewinne bei der Airbus-Aktie laufen zu lassen. (Analyse vom 20.06.2023)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Nach dem Einbruch des Luftverkehrs in der Corona-Krise winke Flugzeugherstellern wieder das große Geschäft. Zum Start der Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris habe der indische Billigflieger Indigo am Montag auf einen Schlag 500 Airbus-Jets geordert. Dem europäischen Flugzeugbauer hätten die Inder damit die größte Flugzeugbestellung der Luftfahrtgeschichte beschert.Die Flugzeugbestellung schaffe für Millionen Menschen in Indien die Möglichkeit zu fliegen, habe Airbus-Chef Guillaume Faury gesagt. Erst im April habe Indien mit mehr als 1,4 Milliarden Menschen China als bevölkerungsreichste Nation der Welt abgelöst.Indigo bestelle verbindlich 500 Maschinen aus der Modellfamilie A320neo, darunter neben die Standardversion auch die längere Variante A321neo und die Langstreckenversion A321XLR. Dies sei der größte Einzelauftrag in der Geschichte der Luftfahrt, habe Airbus-Verkaufschef Christian Scherer gesagt. Indigo betreibe derzeit rund 300 Flugzeuge. Insgesamt habe die Airline jetzt fast 1.000 Maschinen von Airbus zu bekommen, davon 480 bis Ende des Jahrzehnts, wie ihr Chef Pieter Elbers gesagt habe.Außer Indigo habe der saudi-arabische Billigflieger Flynas am Montag weitere 30 Jets aus der A320neo-Familie geordert. Und Air Mauritius habe drei Großraumflugzeuge vom Typ A350 bestellt. Der US-amerikanische Airbus-Rivale Boeing habe bis zum frühen Abend keine einzige Flugzeugbestellung gemeldet.Airbus' Auftragsbuch für Jets aus der A320neo-Familie werde immer dicker. Wegen knapper Bauteile, Rohstoffe und fehlender Arbeitskräfte bei Zulieferern komme der Hersteller mit dem Ausbau seiner Produktion aber nicht so schnell voran wie erhofft. Im laufenden Jahr wolle der Konzern rund 720 Verkehrsflugzeuge ausliefern, nachdem er im 2022 nur 661 Stück geschafft habe. "Wir sind noch weit vom Vorkrisenniveau entfernt", habe Faury kurz vor Messebeginn gesagt. In seinem Rekordjahr 2019 habe Airbus 863 Verkehrsjets an seine Kunden übergeben.Derweil würden die großen Hersteller die Entwicklung einer neuen Generation von Mittelstreckenjets ausloten - und damit weit ins nächste Jahrzehnt blicken. So bereite Airbus die Grundlagen für ein Passagierflugzeug mit Wasserstoff-Antrieb. Bis 2035 solle die Maschine bereit sein für den Einsatz bei Fluggesellschaften.Noch stehe nicht fest, wie groß der Flieger genau werde und was er leiste. Doch jetzt habe Airbus-Chef Faury klargestellt, dass der Hersteller zwischen 2035 und 2040 zusätzlich noch einen vergleichsweise konventionellen Nachfolger für sein Erfolgsmodell A320neo fertig haben wolle.Die Airbus-Aktie habe am Montag deutlich zulegen können. Auf der Handelsplattform Tradegate sei es bis zum Abend 1,8 Prozent nach oben auf 133,06 Euro gegangen. Die nächste wichtige Marke, die es zu knacken gelte, sei das Allzeithoch aus dem Jahre 2020 bei 139,40 Euro. Ein Sprung darüber wäre ein neues massives Kaufsignal. AKTIONÄR-Leser würden seit der Empfehlung zu Jahresbeginn mittlerweile komfortabel im Plus liegen.