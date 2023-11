Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (09.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus habe am Mittwochabend seine Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Hohe Kosten für neue Satelliten hätten bei Airbus einen stärkeren Gewinnanstieg im dritten Quartal verhindert. Das EBIT habe deutlich unter der Konsensprognose gelegen, die Aktie sei unter Druck gekommen. Das Unternehmen sehe sich aber dennoch auf Kurs, die Jahresziele zu erreichen. Und auch für 2024 zeige sich Airbus optimistisch.Während das Geschäft mit Passagierjets kräftig zugelegt habe, sei die Rüstungs- und Raumfahrtsparte wegen der Extrakosten sogar in die roten Zahlen gesackt, so Airbus. Dennoch sehe Faury den Hersteller auf Kurs, in diesem Jahr wie geplant einen um Sonderposten bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes EBIT) von rund 6 Milliarden Euro zu erzielen.Im dritten Quartal habe Airbus seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12 Prozent auf 14,9 Milliarden Euro gesteigert. Der bereinigte operative Gewinn habe sogar um 21 Prozent auf gut eine Milliarde Euro zugelegt, jedoch die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten verfehlt. Denn die gestiegenen Kosten für die Satellitenentwicklung hätten das Ergebnis mit rund 300 Millionen Euro belastet. Unter dem Strich habe Airbus mit 806 Millionen Euro ebenfalls 21 Prozent mehr als ein Jahr zuvor verdient.Airbus wolle im nächsten Jahr trotz Problemen bei Zulieferern deutlich mehr Jets fertigstellen als 2023. "Wir fahren die Produktion der A320neo und der A220 weiter hoch", habe Vorstandschef Guillaume Faury am Mittwochabend gesagt. Nach der für das laufende Jahr geplanten Auslieferung von rund 720 Verkehrsflugzeugen werde die Zahl 2024 "signifikant" höher liegen, habe der Manager in einer Telefonkonferenz mit Journalisten gesagt. Auf ein genaueres Ziel wolle sich Faury erst Anfang kommenden Jahres festlegen.Anleger bleiben mit einem Stopp bei 104,00 Euro an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Airbus-Aktie. (Analyse vom 09.11.2023)(Mit Material von dpa-AFX)