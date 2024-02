Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

149,90 EUR -0,44% (12.02.2024, 09:25)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

150,10 EUR -0,27% (12.02.2024, 09:10)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (12.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Airbus-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Aktie von Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) befindet sich seit dem Verlaufstief bei 120,24 Ende Oktober im Steigflug, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anfang November habe das Papier die Ichimoku-Wolke durchstoßen und auch den 200er-, 50er- und 10er-EMA unter sich gelassen. Das bisherige Verlaufshoch der Aufwärtsbewegung sei am 7. Februar bei 152,82 EUR erreicht worden. Dann habe das Papier etwas an Höhe verloren und sei leicht unter den 10er-EMA abgetaucht, habe sich direkt aber wieder fangen und am Freitag mit einer bullischen Tageskerze aus dem Handel gehen können.AusblickDie Airbus-Aktie könnte die bullische Tageskerze vom Freitag am heutigen Montag bestätigen und den Höhenflug weiter fortsetzen. Dabei könnte das Airbus-Papier auch durch die Saisonalität Rückenwind erhalten, wo bis Ende Februar mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen sei. Der übergeordnete Aufwärtstrend sei zudem weiterhin klar intakt und auf der Unterseite sei die Aktie durch den 10er- und 50er-EMA sowie die Ichimoku-Wolke gut abgesichert. (Analyse vom 12.02.2024)Börsenplätze Airbus-Aktie: