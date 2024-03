Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der Airbus befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (20.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugbauers Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der Höhenflug der Airbus-Aktie gehe auch am Mittwoch unvermindert weiter. Zeitweise notiere der europäische Flugzeughersteller und Rüstungskonzern über 168 Euro und damit auf einem neuen Rekordhoch. Die Schwäche des einen (Boeing) sei die Stärke des anderen (Airbus), wie jüngste Statistiken belegen würden.Das britische Investmenthaus Barclays informiere regelmäßig über die Auslieferungs- und Produktionszahlen der beiden weltweit größten Flugzeughersteller. Aus dem jüngsten Update gehe hervor, dass der europäische Wettbewerber seit Jahresbeginn über 90 Flugzeuge ausgeliefert habe. Boeing hingegen komme nur auf knapp 60 - mehr als ein Drittel weniger.Der Unterschied dürfte sich ausweiten, denn die Qualitätsprobleme bei den US-Boys würden nicht abreißen. Erst vor kurzem habe es einen erneuten Zwischenfall gegeben: Eine Boeing Typ 737-800 habe auf einem Flug von San Francisco in den US-Bundesstaat Oregon ein Rumpfteil verloren. Das Fehlen der Abdeckung sei aber erst nach der Landung der Maschine auf dem Flughafen aufgefallen. Zuvor habe es einige Zwischenfälle mit größerer medialer Reichweite gegeben.Im vergangenen Jahr hätten sich beide Aktie relativ im Einklang nach oben bewegt. Doch seit Beginn des Jahres, seit der Häufung von Pannen und Qualitätsproblemen beim US-Flugzeugbauer, würden die Charts deutlich auseinanderdriften.Airbus hingegen ziehe an der Spitze einsam seine Bahnen und könnte schon bald die Marke von170 Euro überwinden und damit in Euro optisch höher stehen als der Konkurrent."Der Aktionär" begleite den Rekordflug der Airbus-Aktie mit einem Optionsschein im Rahmen seines Echtgeld-Hebel-Depots. Der Anfang Februar erworbene Schein notiere inzwischen 83 Prozent im Plus. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen. (Analyse vom 20.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link