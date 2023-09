Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (26.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Flugzeugherstellers Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Nachdem es mit dem Kurs der Airbus-Aktie zuvor über Monate hinweg stetig nach oben gegangen sei, hänge das Papier aktuell in einer Konsolidierungsphase fest. Das zuvor bullishe Chartbild habe sich nun etwas eingetrübt. Nach Ansicht der meisten Analysten sei dies aber eine gute Einstiegschance.Indes wolle Airbus einem Bericht zufolge einen Vorstandsposten neu besetzen. Neuer Chef des Unternehmens solle der Spitzenmanager Christian Scherer werden, wie die "Financial Times" (FT) am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet habe. Bisher fülle Konzernchef Guillaume Faury das Amt in einer Doppelrolle aus.Eine Anfrage der Zeitung habe Airbus nicht kommentieren wollen. Laut dem Bericht solle Faury durch den Wechsel mehr Beinfreiheit für die Sektoren Raumfahrt und Rüstung bekommen, die zuletzt an Bedeutung gewonnen hätten. Zuvor habe er die Doppelrolle vier Jahre lang innegehabt. Der Personalwechsel könne noch diese Woche verkündet werden, habe es in dem Bericht geheißen.Zudem laufe es im operativen Geschäft des Flugzeugsbauers nach wie vor rund: So wolle nun die Air France-KLM-Gruppe 50 Airbus A350 bestellen. Hinzu komme eine Kaufoption von 40 weiteren Flugzeugen, habe das Unternehmen am Montag in Paris mitgeteilt. Die ersten Auslieferungen seien für 2026 und weiter bis 2030 geplant. Mit diesem Schritt wolle die Luftfahrtgruppe ihre Langstreckenflotte erneuern. Der Auftrag komme zusätzlich zu den bereits bestellten 41 Airbus A350, von denen 22 bereits geliefert seien, habe es geheißen.Anleger können nach wie vor an Bord bleiben, der Stoppkurs sollte weiterhin bei 104,00 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.09.2023)Mit Material von dpa-AFX