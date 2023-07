Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

131,86 EUR -0,92% (26.07.2023, 09:18)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

129,98 EUR -2,33% (26.07.2023, 09:05)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (26.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Heute nach Börsenschluss dürfte es spannend werden, denn Airbus lege dann seine Zahlen zum zweiten Quartal vor. Nach der Branchenkrise während der Corona-Krise kämpfe der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern ähnlich wie andere Unternehmen mit anhaltenden Problemen in den Lieferketten. Immer wieder würden wichtige Teile fehlen, um Flugzeuge fertigzustellen.Bei Airbus laufe es derzeit aber dennoch einfach rund. "Der Aktionär" bleibe daher für die Anteilscheine zuversichtlich gestimmt. Die Aktie sei weiterhin charttechnisch und fundamental betrachtet attraktiv. Der Stoppkurs könne nach wie vor bei 104 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Airbus-Aktie: