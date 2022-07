Dem DAX sei es gelungen, eine mittelfristige Aufwärtstrendlinie zu verteidigen, die Ende der Vorwoche getestet worden sei. Den Käufern sei es jedoch nicht gelungen, anschließend eine Erholung einzuleiten, und DAX handele weiterhin nur knapp über der genannten Trendlinie. Ein erneuter Versuch, die Trendlinie im Bereich von 12.700 Punkten zu unterschreiten, sei daher nicht auszuschließen. Gelinge es den Verkäufern, die Kontrolle zurückzuerlangen und einen Durchbruch unter die Trendlinie zu erzielen, könne die nächste Unterstützungszone im Bereich des 78,6%-Retracements (12.400 Punkten) gefunden werden. Gelinge es den Bullen hingegen, eine Erholung einzuleiten, sei das erste Ziel die Widerstandszone in der Nähe des 61,8%-Retracements im Bereich von 13.200 Punkten zu beobachten.



Unternehmensnachrichten:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) habe einen Großauftrag von vier chinesischen Fluggesellschaften erhalten. China Southern Airlines, Air China, China Eastern Airlines und Shenzhen Airlines hätten bei Airbus insgesamt 292 Single-Aisle-Flugzeuge vom Typ A320 bestellt. Dieser Schritt sei Ausdruck der angespannten Beziehungen zwischen den USA und China sowie der Besorgnis über die Abstürze von Boeing-Flugzeugen in den letzten Jahren. Finanzielle Einzelheiten seien nicht bekannt gegeben worden, aber der Preis für ein einzelnes Flugzeug dürfte unter dem angegebenen Preis von 101 Millionen Dollar liegen, da der Kauf in großen Mengen erfolge.



Dirk Hilgenberg, Chef von Cariad, das sich im Besitz von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) befinde, habe gesagt, dass Cariad gestrafft werden solle, um die Effizienz zu steigern und die Softwareentwicklung zu beschleunigen. Cariad stehe im Mittelpunkt von Volkswagens Strategie, Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) im EV-Geschäft einzuholen. (04.07.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices starteten mit einem Plus in die neue Handelswoche, so die Experten von XTB.Die meisten europäischen Blue-Chip-Indices hätten sich jedoch bereits von ihren Tageshochs entfernt und einen Teil ihrer Gewinne wieder abgegeben. Der deutsche Leitindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) notiere aktuell nur 0,1% höher - rund 100 Punkte unter dem Tageshoch. Der polnische WIG20 (ISIN: PL9999999987, WKN: 969729) sei mit einem Minus von 0,8% einer der größten Nachzügler.