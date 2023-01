Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (22.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die großen Verkehrsflugzeug-Hersteller stünden wohl vor dem größten Auftrag einer einzelnen Airline. Airbus werde einen Großauftrag über 235 Kurz- und Mittelstrecken-Maschinen aus der A320-Familie erhalten, Boeing dürfte eine Bestellung über eine ähnlich hohe Zahl erhalten, verlaute aus Branchenkreisen. Beide Aktien dürften ihren Aufschwung fortsetzen.Informationen von Luftfahrt-Insidern zufolge dürfte die indische Fluggesellschaft Air India vor einem Mega-Auftrag über fast 500 Flugzeuge für einen hohen zweistelligen Milliarden-Betrag stehen. Der europäische Flugzeugbauer Airbus erhalte demnach einen Großauftrag über 235 Maschinen. Das Geschäft solle am 27. Januar bekanntgegeben werden, melde die Agentur Reuters.Insgesamt wolle Air India 425 Kurz- und Mittelstrecken-Maschinen bestellen, davon neben den Airbus-Flugzeugen auch 190 Boeing MAX-Flieger, wie es weiter geheißen habe. Hinzu kämen noch bis zu 70 Großraumflugzeuge - darunter 40 Airbus A350, 20 Boeing 787 'Dreamliner' und zehn Boeing 777X.Erste Gerüchte über einen bevorstehenden Mega-Auftrag von Air India habe es bereits im Dezember gegeben. Nun schienen sie sich zu verdichten.Die Airbus-Aktie habe in den vergangenen Wochen noch von weiteren Großaufträgen profitiert. So habe Delta Air Lines zwölf A220-300 und Uzbekistan Airways acht A320neo und vier A321neo bestellt. Die Kunden würden jahrelang auf ihre Flieger warten müssen. Airbus-Verkaufschef Christian Scherer habe vor zwei Wochen in einer Telefonkonferenz mit Journalisten gesagt: Wer heute einen Mittelstreckenjet aus der Modellfamilie Airbus A320neo bestelle, müsse bis 2029 auf die Auslieferung warten.Nach der Krise durch die Corona-Krise würden viele Fluggesellschaften wieder Interkont-Flugzeuge von Airbus und Boeing brauchen. Nur seien die gerade Mangelware - und Entspannung sei nicht in Sicht. Das überraschende Ende der Corona-Beschränkungen in China habe zuletzt für viel Fantasie bei den beiden Aktien gesorgt.Für einen weiteren Aufschwung über die Jahreshöhen von Februar 2022 hinaus bedürfe es neuer Impulse. "Der Aktionär" erwarte in den kommenden Wochen bei Airbus und Boeing keine großen Kurssprünge nach oben und bleibe derzeit an der Seitenlinie. Wer die Aktien bereits habe, könne Teilgewinnmitnahmen in Betracht ziehen, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.01.2022)