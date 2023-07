7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (07.07.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), stuft die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse von "Kauf" auf "Halten" herab.In den letzten Monaten hätten sich die Passagierzahlen deutlich vom COVID-bedingten Einbruch zuvor erholt. Beispielsweise habe am Flughafen Wien das Passagieraufkommen im ersten Quartal wieder 88% des Vorkrisenniveaus von 2019 erreicht.Der Auftragsbestand in Höhe von 7.254 Passagierflugzeugen sei aufgrund von verschobenen Auslieferungen nach wie vor sehr hoch und entspreche damit in etwa den 8,5fachen jährlichen Auslieferungen vor COVID-19. Die Analysten der RBI würden insbesondere die Nachfrage asiatischer Fluglinien und weiterer Emerging Markets aufgrund des Ablaufs der zuvor herrschenden Reiserestriktionen als hoch erachten. In Q1 23 seien netto Bestellungen von 142 Flugzeugen eingegangen. Ausgeliefert worden seien insgesamt 127 Maschinen, was einem Lieferkettenengpässen geschuldeten Rückgang von 142 in Q1 2022 entspreche.Insgesamt habe Airbus mit einem Umsatz in Q1 von EUR 11,8 Mrd. die Erwartungen der Analysten jedoch übertreffen können. Das bereinigte operative Ergebnis habe mit EUR 773 Mio. vor allem aufgrund der niedrigeren Auslieferungen rund 40% unter dem Vorjahreswert gelegen, sei jedoch ebenfalls über den Konsensschätzungen zu liegen gekommen. Positiv habe hierbei die Helicopter Sparte hervorgestochen, bei welcher sich das adjustierte EBIT von EUR 90 Mio. auf EUR 156 Mio. verbessert habe.Für das Gesamtjahr 2023 gehe man von einer Fortsetzung der Erholung im Luftfahrtbereich aus und habe das Ziel von insgesamt 720 Flugzeugauslieferungen bestätigt, wobei der Großteil davon in der zweiten Jahreshälfte stattfänden müsste. Dies würde einer Steigerung von knapp 9% im Vergleich zum Vorjahr und rund 83% von 2019 entsprechen. In absoluten Zahlen wären dafür 60 Flugzeuge mehr als im Vorjahr nötig. Im Zeitraum von Januar bis Mai habe man jedoch nur sieben Auslieferungen mehr als im Vergleichszeitraum 2022 verbuchen können, weshalb die Analysten der RBI diese Prognose noch mit einem Fragezeichen versehen würden. Auf lange Sicht erwarte man bis 2041 einen Bedarf von knapp 40.000 neuen Personen- und Frachtflugzeugen, was in etwa Schätzungen des Konkurrenten Boeing entspreche.Airbus Orderbücher seien gut gefüllt und auch die zugrunde liegenden Marktbedingungen sollten der Firma Auftrieb verleihen. Während die Langfristaussichten klar für die Aktie von Airbus sprächen, könnte es im Falle von länger als befürchtet anhaltenden Lieferkettenproblemen, vor allem in Form von Fachkräftemangel, jedoch etwas holprig werden. Mit einer YTD-Performance von knapp 16% würden die Analysten der RBI die Aktie von Airbus momentan, sowohl im Vergleich zur eigenen Historie als auch zum Sektor, als fair bepreist erachten.Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, ändert seine Empfehlung für die Airbus-Aktie daher von "Kauf" auf "Halten" und passt das Kursziel entsprechend seines relativen Bewertungsansatzes und aktuellen Konsensschätzungen auf EUR 132 an. (Analyse vom 07.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen