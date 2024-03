Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

169,14 EUR -0,35% (21.03.2024, 10:02)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

169,64 EUR +0,93% (21.03.2024, 09:46)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (21.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugbauers Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Tag für Tag das gewohnte Bild: Die Airbus-Aktie gewinne immer weiter an Höhe. In dieser Woche habe sie weitere Rekordstände markiert. Rückenwind habe es von der Nachricht gegeben, wonach die relativ teure Übernahme der Cybersicherheits- und Datensparte des französischen IT-Dienstleisters Atos nun doch abgeblasen worden sei.Bei allem durchaus verdienten Lob für die Geschäftsentwicklung bei Airbus in den vergangenen Jahren dürfe allerdings nicht vergessen werden, dass die Rally der Airbus-Aktie natürlich auch eng verknüpft sei mit den anhaltenden Problemen bei Boeing. Der US-Erzrivale komme einfach nicht auf die Beine, habe für zahlreiche Altlasten immer noch keine Lösung gefunden. Das Vertrauen der Marktteilnehmer und - noch weitaus schlimmer - das der Fluggesellschaften scheine immer mehr endgültig zu verspielen. Die Boeing-Aktie habe kürzlich erneut ein frisches Verkaufssignal generiert.Wer auf steigende Kurse setzen wolle, könne dies nach wie vor bei Airbus tun. Die Aussichten für den Flugzeugbauer seien nach wie vor sehr gut. Denn der Bedarf an neuen und v.a. effizienteren Flugzeugen wachse und wachse. Die Aktie befinde sich dementsprechend in einem stabilen Aufwärtstrend. Ein Ende dieser erfreulichen Entwicklung scheine aktuell nicht in Sicht zu sein. Der Stopp sollte zur Gewinnsicherung nun auf 115 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.03.2024)Börsenplätze Airbus-Aktie: