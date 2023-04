(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (12.04.2023/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Flugzeugbauers Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hinke bei der Auslieferung neuer Jets weiter hinterher. In den ersten drei Monaten des Jahres habe der DAX-Konzern 127 Maschinen ausgeliefert und damit weniger als sein angeschlagener Konkurrent Boeing aus den USA, der auf 130 Maschinen gekommen sei. Für sein Jahresziel von rund 720 Flugzeug-Auslieferungen müsse sich der europäische Hersteller weiter ranhalten.An neuen Bestellungen mangele es nicht: Airbus habe erneut mehr Aufträge hereingeholt als sein Rivale, der noch immer unter Problemen bei wichtigen Flugzeugtypen leide.An der Börse seien zumindest Boeings Absatzzahlen entsprechend gut angekommen. Während die Airbus-Aktie am Dienstagabend nach anfänglichen Kursgewinnen nahezu unverändert aus dem Handel gegangen sei, habe das Papier des US-Konzerns zuletzt mit knapp einem Prozent im Plus gelegen. Airbus habe seine Absatz- und Auftragszahlen bereits am Morgen veröffentlicht, die Mitteilung von Boeing sei kurz vor dem europäischen Börsenschluss gefolgt.Mit 127 ausgelieferten Flugzeugen sei Airbus im ersten Quartal sogar unter das Niveau aus dem ersten Quartal 2022 zurückgefallen. Da habe der Hersteller 142 Flugzeuge an seine Kunden übergeben.Angesichts der Engpässe habe Airbus den Ausbau seiner Mittelstreckenjet-Produktion bereits weiter nach hinten verschoben. Die Zielmarke von monatlich 75 Jets der Modellfamilie A320neo solle erst 2026 erreicht werden. Damit dies gelinge, baue der Hersteller zwei neue Produktionslinien an seinen Standorten in Mobile (US-Bundesstaat Alabama) und im chinesischen Tianjin.Zum Vergleich: Boeing wolle die Produktion seiner 737-Reihe bis zum Jahr 2025/26 von zuletzt 31 auf 50 pro Monat steigern. Für das laufende Jahr peile das Management monatlich 50 Maschinen an.Während die Aktie von Airbus zuletzt bereits ein positives Chartsignal habe liefern können, stehe Boeing kurz davor. Gelinge der Boeing-Aktie der Sprung über das Februarhoch bei 221,33 Dollar, würde dies den Weg frei machen in Richtung 2021er-Hoch bei 278,56 Dollar. DER AKTIONÄR favorisiert nicht zuletzt aufgrund der Auftragslage weiterhin die Aktie von Airbus, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.04.2023)