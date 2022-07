(Mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des weltgrößten Flugzeugbauers Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die erste große Luftfahrtmesse seit der Corona-Pandemie habe dem weltgrößten Flugzeugbauer Airbus kaum neue Aufträge eingebracht. Wer wie früher ein Feuerwerk an Neubestellungen erwartet habe, sei auf der Farnborough Airshow bei London diesmal enttäuscht worden. Airbus habe sogar die Abschluss-Pressekonferenz gestrichen.Bei dieser hätten sich die Manager des europäischen Konzerns sonst für den Verkauf hunderter Passagierjets feiern lassen. Nur bei Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471) hätten die Aufträge diese Größenordnung erreicht. Airbus-Verkaufschef Christian Scherer wolle darin aber keine Schwäche seines Unternehmens erkennen: Schließlich habe Airbus den Konkurrenten aus den USA inzwischen als Branchenführer abgelöst."Wir brauchen keine Airshow, um zu zeigen, dass wir Flugzeuge verkaufen", habe der Manager am Donnerstag im Gespräch der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX gesagt. Airbus habe in diesem Jahr schon Verträge über mehr als 500 Jets abgeschlossen. Dazu kämen noch die Bestellungen aus China über fast 300 Jets von Anfang Juli. "Und wir erwarten ein starkes zweites Halbjahr."Auf der Messe in England habe Airbus seit Montag gerade einmal Bestellungen über 29 Mittelstreckenjets aus der A220- und der A320neo Reihe gemeldet, darunter auch die Langstreckenversion A321XLR. Käufer seien die US-Gesellschaft Delta (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8) und die lateinamerikanische Latam Airlines (ISIN: US51817R1068, WKN: A1J5XB). Ein weiterer Auftrag des britischen Billigfliegers easyJet (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1) über 56 Maschinen sei schon bekannt gewesen und sei in Farnborough lediglich bestätigt worden.Die arabische Qatar Airways habe am Donnerstag einen Vertrag über 25 Exemplare der Boeing 737 Max 10 festgezurrt, nachdem sie sich vor einigen Monaten mit dem Airbus-Konzern überworfen habe. Dieser habe deshalb eine Bestellung der Araber über 50 Exemplare des Konkurrenzmodells A321neo gekündigt - und Qatar benötige Ersatz.Allerdings fehle der Boeing 737 Max 10 noch die behördliche Zulassung. Der Hersteller hoffe, die Zertifizierung bis Ende des Jahres zu erhalten.Der Münchner Triebwerkshersteller MTU (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT) habe am letzten Tag der International Airshow in Farnborough eine positive Bilanz gezogen. Das Unternehmen habe Aufträge in Höhe von nahezu 600 Millionen US-Dollar (588 Millionen Euro) hereinholen können, wie es am Freitagmorgen in München bekannt gegeben habe. Die Messe habe sich "gelohnt". Der Löwenanteil der Aufträge entfalle laut dem DAX-Konzern auf Neubestellungen des Getriebefans (GTF). An den Triebwerken halte MTU Anteile zwischen 15 und 18 Prozent. Der Konzern steuere nach eigenen Angaben dabei beispielsweise die Niederdruckturbine sowie verschiedene Stufen des Hochdruckverdichters bei.Sowohl MTU als auch Airbus könnten am heutigen Freitag gute Zugewinne verzeichnen, Boeing notiere am späten Vormittag leicht im Minus. Die Aktien haben zuletzt ihre Schwächephase überwinden können, engagierte Anleger bleiben dabei, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.07.2022)