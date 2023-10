Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

123,84 EUR -0,37% (04.10.2023, 08:59)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

124,32 EUR -0,97% (03.10.2023, 17:35)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (04.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugbauers Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Airbus könne weiterhin regelmäßig neue Aufträge. Nun hat die US-Fluggesellschaft United Airlines weitere Maschinen bei Airbus und auch Boeing bestellt. Die Europäer sollten 60 zusätzliche A321neo liefern, wie das Unternehmen am Dienstag mitgeteilt habe. Bei Boeing habe die Fluggesellschaft eine Kaufoption für 50 Stück 787-9 ausgeübt.Außerdem habe sich United Airlines weitere 50 Kaufoptionen gesichert. Bereits in der Vorwoche habe Airbus einen Auftrag an Land ziehen können. So ordere die Cathay Group weitere 32 Maschinen aus der A320neo-Familie. Mittlerweile habe die Airline aus Hongkong nun 64 Stück bestellt. Davon seien 13 schon ausgeliefert worden.Es laufe im operativen Geschäft bei Airbus nach wie vor absolut rund. Dies spiegele sich aktuell zwar nicht in der Chartentwicklung wider, sei jedoch kein Grund zu erhöhter Sorge. Abgesehen davon stimme bei der zuvor über Monate hinweg stark gelaufenen Aktie fast alles. Anleger könnten nach wie vor an Bord bleiben, der Stoppkurs sollte weiterhin bei 104 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Airbus-Aktie: