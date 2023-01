Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

115,12 EUR +1,59% (03.01.2023, 11:31)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

115,60 EUR +1,53% (03.01.2023, 11:17)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (03.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der Flugzeugbauer Airbus habe am gestrigen ersten Handelstag für jede Menge Aufsehen gesorgt. Einem Pressebricht zufolge sondiere er den Einstieg bei der Cybersecurity-Sparte des französischen Atos-Konzerns. Für die Airbus-Aktie sei es zuletzt wieder aufwärts gegangen, Jefferies hebe das Kursziel heute erneut an.Jefferies-Analystin Chloe Lemarie habe das Kursziel am heutigen Dienstag von 132 auf 135 Euro geschraubt und empfehle die Aktie weiter zum Kauf. Bis 2024 sehe sie für den Flugzeugbauer viel mehr Potenzial für Aktienrückkäufe als derzeit vom Konsens angenommen.Darüber hinaus habe es sich laut Lemarie 2022 für Anleger angeboten, in der Luftfahrtindustrie auf Rüstungsaktivitäten zu setzen. Mit einem stark erwarteten Wartungs- und Ersatzteilgeschäft könne man im neuen Jahr deshalb etwas mehr ins Risiko gehen. Ihr Top-Pick im Luftfahrtsektor sei MTU.Auch "Der Aktionär" bleibt für Airbus optimistisch gestimmt, so Sarina Rosenbusch. Aus charttechnischer Sicht zeige der Trend derzeit nach oben. Mit dem Sprung über den kurzfristigen Abwärtstrend würde ein frisches Kaufsignal generiert, das der Aktie den Weg zum Jefferies-Kursziel ebnen könnte. (Analyse vom 03.01.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link