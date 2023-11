Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

134,78 EUR +1,31% (28.11.2023, 12:45)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

134,80 EUR +0,90% (28.11.2023, 12:36)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (28.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Airbus-Aktie habe sich wochenlang im Steigflug befunden und binnen kurzer Zeit mehr als 11 Prozent zugelegt. Doch mit dem Gesamtmarkt verliere auch der Flugzeugbauer etwas an Höhe. Seien das jetzt erste Anzeichen einer Trendwende? Das sollten Anleger beachten.Die Airbus-Aktie sei am Donnerstag von der Abwärtstrendlinie, welche sich aus den Hochs vom 25. Juli und 7. September zusammensetze, bei rund 134,70 Euro abgeprallt und in eine kleine Konsolidierung übergegangen. Das Papier dürfte nun den GD10 anpeilen, der aktuell bei 133,30 Euro verlaufe. Dieser sei bereits in den letzten Wochen oft eine wichtige Pullback-Marke für den Kurs gewesen.Ein weiterer Faktor, der für einen erfolgreichen Rebound spreche, sei das 78,6%-Fibonacci-Retracement bei 133,52 Euro. Dieses habe der Kurs vergangene Woche überwunden, wodurch es nun als Unterstützung fungiere.Die Airbus-Aktie sei bereits seit Anfang des Jahres eine Empfehlung des "Aktionär". Investierte Anleger würden an der Aktie festhalten. Für Neueinsteiger bietet sich bei einem erfolgreichen Rebound vom GD10 bei rund 133,30 Euro die Möglichkeit für einen Einstieg, so Philipp Schleu von "Der Aktionär" zur Airbus-Aktie. (Analyse vom 28.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link