Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (02.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugbauers Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der weltgrößte Flugzeugbauer habe Insidern zufolge im August erneut weniger Maschinen ausgeliefert. Im abgelaufenen Monat habe der Airbus etwa 40 Flugzeuge an seine Kunden übergeben, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Noch im Juli hätten 46 Verkehrsjets ihren Weg zu den Kunden gefunden, im Juni seien es 60 gewesen. Airbus habe gegenüber Bloomberg einen Kommentar abgelehnt. Offizielle Zahlen würden am kommenden Donnerstag erwartet.Nach den ersten acht Monaten komme Airbus damit erst auf etwa 383 Maschinen und damit auf nur etwas mehr als die Hälfte jener 700 Jets, die Konzernchef Guillaume Faury Ende Juli als neues Auslieferungsziel genannt habe. Von der ursprünglichen Prognose von 720 Flugzeugen habe sich Airbus wegen Lieferketten-Problemen verabschieden müssen. Allerdings würden die Auslieferungszahlen bei dem Hersteller üblicherweise gegen Jahresende deutlich anziehen.In dieser Woche sei Airbus zudem mit einer Personalie im Blickpunkt gestanden. Der Flugzeugbauer müsse sich einen neuen Finanzchef suchen. Dominik Asam werde das Unternehmen Anfang März nächsten Jahres verlassen und in der gleichen Rolle zu SAP wechseln, habe Airbus am Mittwoch mitgeteilt.Das charttechnische Bild der Airbus-Aktie habe sich zuletzt weiter eingetrübt. Langfristig bleibe "Der Aktionär" jedoch optimistisch gestimmt. Anleger mit langem Atem sollten an den Papieren festhalten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Airbus-Aktie: