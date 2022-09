Börsenplätze Airbus-Aktie:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (09.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugbauers Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der weltgrößte Flugzeugbauer habe mit seinen Auslieferungszahlen für August enttäuscht. Dem Jahresziel hinke Airbus nun deutlich hinterher. Der DAX-Titel habe seinen Sinkflug fortgesetzt. Das Analysehaus Jefferies räume der Airbus-Aktie aber weiterhin enormes Potenzial ein.Analystin Chloe Lemarie habe das Rating auf "Buy" und das Kursziel bei 145 Euro belassen. Das entspreche einem Aufwärtspotenzial von über 50 Prozent.Wie von ihr erwartet seien 39 Verkehrsflugzeuge an die Kunden gebracht worden, habe Lemarie geschrieben. Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz sei immer noch günstig, auch wenn der Flugzeugbauer im August keine neuen Bestellungen hereingeholt habe und die letzte verbliebene Bestellung der arabischen Fluggesellschaft Qatar Airways über 19 Großraumflugzeuge vom Typ A350 aus dem Auftragsbuch gestrichen worden sei.Trotz der bullishen Einstellung von Jefferies könne sich die Airbus-Aktie noch nicht aus ihrem Abwärtstrend befreien.Ein Einstieg dränge sich derzeit nicht auf. Langfristig bleibe DER AKTIONÄR für die Airbus-Aktie jedoch zuversichtlich gestimmt. Anleger mit langem Atem halten an der Airbus-Aktie fest, so Sarina Rosenbusch. (Analyse vom 09.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link