Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

133,34 EUR +0,51% (17.07.2023, 11:09)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

133,42 EUR +0,29% (17.07.2023, 10:53)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (17.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die Aktie des Flugzeugbauers Airbus präsentiere sich nach wie vor in einer sehr starken Verfassung. In der vergangenen Handelswoche sei ein neues Allzeithoch bei 135,42 Euro markiert worden. Gehe es nach den Analysten, welche die Airbus-Papiere regelmäßig covern würden, so habe der Kurs damit das Ende der Fahnenstange aber immer noch nicht erreicht.So habe heute etwa das Bankhaus Metzler das Kursziel von 147 auf 161 Euro angehoben. Die Einschätzung laute dementsprechend weiterhin "buy". Die US-Bank J.P. Morgan habe indes in der Vorwoche die Einstufung für Airbus vor der Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungswerte auf "overweight" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen.Im Bereich der zivilen Luftfahrt sei der Flugzeugbauer Airbus aus taktischer Sicht sein bevorzugter Wert, so Analyst David Perry in einer Branchenstudie. Es komme zwar normalerweise im Juli und August zu einem saisonbedingten Rückgang der Auslieferungen, dieser aber werde später im Jahr wieder aufgeholt. Zudem deuteten die soliden Auslieferungen im Mai und im Juni darauf hin, dass der Produktionsanstieg allmählich an Fahrt gewinne, auch wenn er nach wie vor schwierig sei.Auch "Der Aktionär" bleibt für die Anteilscheine von Airbus nach wie vor bullish gestimmt, so Thorsten Küfner. Die Papiere seien aus charttechnischer und auch aus fundamentaler Sicht weiterhin attraktiv. Der Stoppkurs könne vorerst noch bei 104,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 17.07.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link