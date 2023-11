Sowohl die Boeing- als auch die Airbus-Aktie sind laufende Empfehlungen des "Aktionär". Während die Boeing-Aktie von diversen Problemen mit ihren Typen 737 Max und 787 gebeutelt noch vom alten Rekordhoch weit entfernt ist, sollte Airbus neue Höhen bereits früher erreichen, so Martin Mrowka. (Analyse vom 16.11.2023)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Bislang habe sich die große Dubai-Fluggesellschaft Emirates gesträubt, von Airbus neue Flugzeuge zu kaufen. Mal habe man die Beschichtung, mal die Triebwerke kritisiert. Nun hätten sich die Araber auf der Dubai Airshow mit den Europäern geeinigt. Emirates bestelle gleich 15 der neuen Langstreckenflieger A350-900s. Die Airbus-Aktie lege zu und nehme das Rekordhoch ins Visier.Der Großauftrag von Emirates auf der Dubai Airshow wachse durch den A350-Auftrag auf 65 Flugzeuge. Emirates-CEO Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum habe am Donnerstag gesagt: "Wir freuen uns, weitere Bestellungen für diesen Flugzeugtyp bekannt geben zu können. Wir planen, unsere A350 für eine Reihe neuer Märkte einzusetzen, darunter auch für Langstreckenflüge mit bis zu 15 Stunden Flugzeit ab Dubai." Dabei werde man eng mit Airbus und Triebwerksbauer Rolls-Royce zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass eine bestmögliche Betriebseffizienz gewährleistet werde.Noch ein weiterer Großauftrag liege auf Eis. Am Dienstag habe Emirates-Flugzeug-Chef Tim Clark Airbus eine Absage für die größere A350er Version erteilt. Man werde keine Maschinen vom Airbus-Modell A350-1000 bestellen, bevor der Triebwerkshersteller Rolls-Royce einen Missstand bei den Antrieben behoben habe. Eigentlich sei Emirates laut Clark am Kauf von 35 bis 50 Exemplaren interessiert. Von der kleineren Variante A350-900 habe die Airline zuvor schon 50 bestellt.Am Airbus A350 habe Clark die Wartungszyklen der Triebwerke kritisiert. Die Antriebe könnten nur etwa ein Viertel der Zeit an den Tragflächen bleiben, die er für notwendig erachte. Beim Airbus A350 habe der Käufer keine Wahl: Der britische Hersteller Rolls-Royce baue den einzigen Triebwerkstyp für dieses Modell.Der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus habe bereits am Dienstag einen Großauftrag eingeheimst. Die staatliche ägyptische Fluggesellschaft Egyptair habe zehn Langstrecken-Maschinen in der Version A350-900 bestellt. Auch Ethiopian Airlines habe auf der Luftfahrt-Messe in Dubai, die noch bis einschließlich Freitag laufe, einen Großauftrag für elf A350-900 unterschrieben.Ein weiterer Großauftrag der türkischen Staatsfluglinie für Airbus sei bislang noch nicht spruchreif geworden. Laut Airbus seien sich beide Seiten über eine "bedeutende Flugzeugbestellung" im Prinzip einig und würden sie demnächst bekannt geben wollen. Turkish Airlines zufolge gehe es um den Kauf von 355 Airbus-Flugzeugen, davon 240 als Festbestellung und 115 als Optionen.Konkurrent Boeing sei in Dubai etwas erfolgreicher. Am Montag habe die arabische Fluggesellschaft beim US-Flugzeugbauer insgesamt 95 Großraumjets der Typen 777X und 787 "Dreamliner" bestellt. Airbus habe gehofft, einen ähnlichen Erfolg einzufahren. Emirates sei seit vielen Jahren Großkundin von Airbus und betreibe so viele Exemplare des doppelstöckigen Passagierjets A380 wie keine andere Airline. Der Hersteller habe die Produktion des Riesenfliegers jedoch mangels Bestellungen in der Corona-Krise beendet.Die Großaufträge würden den Flugzeugbauern die Produktion auf Jahre hinweg sichern. Lediglich Kapazitätsprobleme würden Auslieferungen und Kursentwicklung bremsen.