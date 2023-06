Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus rechne in den nächsten 20 Jahren mit einem weiter steigenden Bedarf an Passagier- und Frachtjets. Von 2023 bis 2042 würden weltweit voraussichtlich 40.850 neue Verkehrsmaschinen benötigt, habe der DAX-Konzern am Mittwoch in Toulouse mitgeteilt. Das seien 1.360 Maschinen mehr, als das Unternehmen noch 2022 für die folgenden zwei Jahrzehnte vorausgesagt habe. Hauptgrund sei eine verstärkte Erneuerung älterer Jets durch weniger spritdurstige Modelle, habe es geheißen.Nach dem Einbruch des Luftverkehrs in der Corona-Krise verspüre der Hersteller längst wieder eine starke Nachfrage nach neuen Maschinen. Ab kommendem Montag (19. Juni) finde erstmals seit der Pandemie wieder die weltgrößte Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris statt. Hersteller wie Airbus und Rivale Boeing aus den USA würden dort ihre Produkte zeigen und über neueste Entwicklungen informieren. Boeing wolle seine Marktprognose für die nächsten 20 Jahre an diesem Sonntag (18. Juni) veröffentlichen.Zumindest vor der Pandemie seien auf den großen Luftfahrtmessen in der Regel reihenweise Großaufträge abgeschlossen und bekannt gegeben worden. Auf der Farnborough Airshow bei London, die traditionell im jährlichen Wechsel mit der Paris Air Show stattfinde, sei der Bestelleingang 2022 hingegen dünn ausgefallen. Allerdings hätten Airbus und Boeing abseits der Messen viele Aufträge hereingeholt.Denn die Nachfrage nach neuen Maschinen sei von der Corona-Krise lediglich unterbrochen worden. Die weltweite Flugzeugflotte dürfte sich nach Einschätzung von Airbus bis zum Jahr 2042 im Vergleich zu Anfang 2020 auf 46 560 Jets mehr als verdoppeln. Damit wären im Jahr 2042 jedoch weniger Maschinen in Betrieb, als der Hersteller vor der Corona-Krise im Jahr 2019 für das Jahr 2038 prognostiziert habe. Denn Airbus gehe davon aus, dass Fluggesellschaften vermehrt alte Maschinen ausmustern würden. Bei den Passagierflugzeugen beziehe sich der Konzern jeweils auf Typen mit mindestens 100 Sitzplätzen.Die Aktie von Airbus habe sich in den vergangenen Monaten peu à peu nach oben gearbeitet. Die nächste wichtige Marke, die es zu knacken gelte, sei das Allzeithoch aus dem Jahre 2020 bei 139,40 Euro. Ein Sprung darüber wäre ein neues massives Kaufsignal. "Aktionär"-Leser lägen seit der Empfehlung zu Jahresbeginn mittlerweile komfortabel im Plus.Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Airbus-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)