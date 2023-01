Börsenplätze Airbus-Aktie:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (04.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld gehöre die Airbus-Aktie am Mittwoch zu den schwächsten Werten im DAX. Dabei seien die Perspektiven für den europäischen Flugzeugbauer weiterhin gut und auch von Seiten der Analysten gebe es Rückenwind. So traue die Bank of America Airbus auf dem aktuellen Niveau einen deutlichen Kursanstieg zu.Die Ziele von Airbus für 2023 dürften von der Lieferketten-Thematik beeinflusst sein und deshalb konservativ ausfallen, meine Analyst Benjamin Heelan in einem Ausblick zwar. Das Wachstum beim operativen Ergebnis sollte dabei v.a. von steigenden Volumina beim A320, dem Hochfahren der A350-Produktion sowie den positiven Wechselkurseffekten getragen werden.Für die Airbus-Aktie zeige sich Heelan dabei sehr optimistisch. Er rate weiterhin zum Kauf und bestätige das Kursziel von 185 Euro. Das liege mehr als 60% über dem derzeitigen Niveau - ein echtes Ausrufezeichen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Airbus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link