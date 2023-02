Börsenplätze Airbus-Aktie:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die Fluggesellschaft Air India stehe Insidern zufolge kurz vor der möglicherweise größten Jet-Bestellung der Luftfahrtgeschichte. Die Gesellschaft habe nach monatelangen Verhandlungen mit den weltgrößten Flugzeugherstellern Airbus und Boeing Vereinbarungen über insgesamt mehr als 500 Maschinen unterzeichnet. Das habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet. Die endgültige Zahl könne sich allerdings noch ändern, da es sich um eine Mischung aus Festbestellungen, Vorverträgen und Absichtserklärungen handle. Die Vereinbarungen könnten in der kommenden Woche verkündet werden, habe es geheißen.Sprecher von Airbus, Boeing und Air India hätten die Informationen auf Nachfrage von Bloomberg nicht kommentieren wollen. Den Insidern zufolge dürfte Airbus den Zuschlag für 250 Jets erhalten, darunter 210 Maschinen aus der Mittelstreckenjet-Familie A320neo und 40 Großraumjets vom Typ A350. Die Air India und ihr Mutterkonzern Tata Group hätten seit Monaten mit den Herstellern verhandelt. Schon zur Luftfahrtmesse im britischen Farnborough im vergangenen Juli hätten entsprechende Gerüchte die Runde gemacht. Bis jetzt sei jedoch kein Abschluss verkündet worden.Bei Airbus werde es zudem in dieser Woche am Donnerstag spannend. Dann veröffentliche der weltgrößte Flugzeugbauer die Zahlen des vergangenen Geschäftsjahres. Airbus habe zwar bereits die Auslieferungszahlen für Flugzeuge und Hubschrauber gemeldet, doch Umsatz und Gewinnkennziffern noch nicht. Im Blick dürften hier die anhaltenden Lieferkettenprobleme stehen, die Ziele für das neue Jahr und auch die zunehmend auf wackeligen Füßen stehenden Pläne zum Produktionsausbau.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link