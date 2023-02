Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (17.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Überzeugende Geschäftszahlen hätten den Aktien von Airbus am Donnerstag frischen Schwung verliehen. Sie hätten ihre jüngste Gewinnserie fortgesetzt und bei 124,88 Euro mit einem Aufschlag von 4,9 Prozent auf Tageshoch geschlossen. Damit seien die Papiere des Flugzeugbauers der Tagesgewinner im DAX gewesen. Sie hätten zudem den höchsten Stand seit rund drei Jahren erreicht.An ihr Rekordhoch von 139,40 Euro aus der Zeit kurz vor der Corona-Krise würden sie nun etwas näher heranrücken. Mit ihrem bisherigen Jahresgewinn von gut zwölf Prozent stünden die Airbus-Titel knapp über dem DAX.Analysten hätten die Zahlen des Boeing-Konkurrenten unisono über den Erwartungen gesehen, wobei die meisten sich auf die Entwicklung im Schlussquartal 2022 fokussiert hätten. Am Ausblick auf das laufende Jahr hätten sich indes die Geister geschieden. Auf ein negatives Echo sei vor allem der in Aussicht gestellte, deutliche Rückgang beim Barmittelzufluss gestoßen.J.P. Morgan-Experte David Perry, der der Aktie bereits eine positive Kursreaktion vorausgesagt habe, habe die Entwicklung der Verkehrsflugzeugsparte im vergangenen Quartal positiv hervorgehoben. Deren Marge habe besonders klar positiv überrascht, habe Ian Douglas-Pennant von der schweizerischen Großbank UBS beigepflichtet.Auch die Bank of America (BofA) bleibe zuversichtlich. Sie bewerte die Aktie von Airbus weiter mit "buy" und erhöhe das Kursziel von 185 Euro auf 200 Euro.Der Aktie von Airbus sei mit dem deutlichen Kursplus am Donnerstag der charttechnische Ausbruch gelungen. "Der Aktionär" hatte darauf mit einem Long-Zertifikat spekuliert. Gewinne laufen lassen, rät Marion Schlegel. (Analyse vom 17.02.2023)Mit Material von dpa-AFX