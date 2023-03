Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (08.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus habe nach einem schwachen Jahresstart im Februar etwas mehr Flugzeuge ausgeliefert. Im Februar habe der Boeing-Rivale 46 Verkehrsflugzeuge an seine Kunden übergeben, wie er am Dienstagabend in Toulouse mitgeteilt habe. Das seien drei weniger als ein Jahr zuvor gewesen. Im Januar habe Airbus allerdings nur 20 Maschinen ausgeliefert.Nach den ersten zwei Monaten des Jahres stünden damit 66 Auslieferungen zu Buche. Für die Airbus-Aktie sei es nach den Nachrichten aufwärts gegangen. Am Mittwochvormittag habe sie um rund ein Prozent auf 125,12 Euro zugelegt und damit zu den stärksten Titeln im DAX gehört.Für das laufende Jahr peile Airbus-Chef Guillaume Faury insgesamt rund 720 Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen an und damit so viele wie ursprünglich für 2022 geplant. Da habe der Hersteller am Ende netto nur 661 Jets an Kunden übergeben. Lieferkettenprobleme hätten die Produktion belastet. Diese Probleme würden auch im neuen Jahr anhalten. Mitte Februar habe Airbus deshalb den Ausbau seiner Mittelstreckenjet-Produktion weiter nach hinten verschoben.An Aufträgen herrsche bei Airbus indes kein Mangel: Im Februar habe der Hersteller neue Bestellungen über 99 Verkehrsjets hereingeholt, habe aber auch elf Stornierungen hinnehmen müssen.Charttechnisch stünden die Zeichen bei Airbus aber klar auf grün. Vor Kurzem sei dem Papier der Sprung über das 2022er-Hoch bei 121,06 Euro gelungen. Mit dem heutigen Kursplus auf 125,12 Euro rücke das Allzeithoch, das Anfang 2020 bei 139,40 Euro markiert worden sei, wieder in greifbare Nähe.Anleger lassen die Gewinne laufen, sichern sich aber mit einem Stopp bei 104,00 Euro ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.03.2023)Mit Material von dpa-AFX