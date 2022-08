Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Flugzeugbauers Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Im Streit mit der Fluggesellschaft Qatar Airways habe Airbus deren restliche Bestellungen von Großraumjets des Typs A350 gekündigt. Dabei gehe es um alle noch nicht ausgelieferten Exemplare für die Gesellschaft aus dem arabischen Emirat Katar. Dies habe die Finanz-Nachrichtenagentur "dpa-AFX" aus Insiderkreisen erfahren.Ein Sprecher des weltgrößten Flugzeugbauers habe eine Stellungnahme zu dem Fall abgelehnt. Ende Juni sei in Airbus' Büchern noch die Auslieferung von 19 Exemplaren der Langversion A350-1000 an die Katarer offen gewesen. Die Fluggesellschaft habe den europäischen Hersteller im Dezember in London auf Schadenersatz verklagt, nachdem an einer Reihe ihrer bisher 53 A350-Jets Schäden an Lack und Oberflächenbeschichtung aufgetaucht seien.Während Qatar Airways darin ein Sicherheitsproblem gesehen habe, hätten Airbus und die europäische Luftfahrtbehörde Easa die Sache anders beurteilt. Airbus habe angeboten, die Schäden auf eigene Kosten zu beheben, Qatar Airways habe dies aber abgelehnt. Erst im Mai habe ein britisches Gericht entschieden, dass die Gesellschaft die bestellten restlichen A350-Jets abnehmen und bezahlen müsse.Im Zuge des Streits habe Airbus im Januar bereits einen anderen Großauftrag der Katarer gekündigt. Dabei sei es um 50 Exemplare des Mittelstreckenjets A321neo gegangen, der am Markt derzeit stark gefragt sei. Die Maschinen dürfe Airbus nach einer Gerichtsentscheidung vom April inzwischen an andere Kunden vermarkten.Anleger bleiben an Bord, so Emil Jusifov von "Der Aktionär. (Analyse vom 03.08.2022)(Mit Material von dpa-AFX)