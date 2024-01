Wer Airbus im Depot hält, bleibt dabei, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 180 Euro. (Analyse vom 25.01.2024)



(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

148,10 EUR +1,26% (25.01.2024, 15:36)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

148,30 EUR +1,06% (25.01.2024, 15:23)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (25.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Das Jahr 2024 habe für Boeing ( ISIN US0970231058 WKN 850471 ) katastrophal begonnen: Ein Rumpfstück fliege weg, eine Cockpit-Scheibe springe, eine Cargo-Maschine fange Feuer und ein Bugrad löse sich auf dem Rollfeld.Die nach einem ernsten Zwischenfall vorübergehend stillgelegten Flugzeuge des Typs Boeing 737-9 Max dürften bald wieder in die Luft steigen. Die US-Luftfahrtbehörde FAA habe am Mittwochabend das Verfahren für die von ihr angeordneten Inspektionen der Maschinen genehmigt. Eine solche Prüfung dauere mehr als zehn Stunden pro Flugzeug. Alaska Airlines, bei der während eines Flugs ein Rumpfteil herausgebrochen sei, wolle nun am Freitag erste kontrollierte Maschinen wieder in den Flugplan aufnehmen, United Airlines peile den Sonntag an.Die FAA habe Boeing speziell angewiesen, Befestigungselemente zu prüfen und bei Bedarf festzuziehen. Alaska und United hätten auch bei weiteren Maschinen des Typs an dieser Stelle lose Befestigungsteile und falsch gesicherte Bolzen entdeckt.Der Zwischenfall habe nun größere Konsequenzen für Boeing. Die FAA habe angekündigt, dass sie vorerst keinen weiteren Ausbau der Produktion von Boeings meistverkauften Schmalrumpf-Flugzeugen einschließlich der 737-Max-9 genehmigen werde. Boeings Probleme in der Qualitätskontrolle seien "inakzeptabel", habe Behördenchef Mike Whitaker betont. Nun wolle die FAA die Produktion der 737 Max gründlich unter die Lupe nehmen.Für Boeing sei der Ausbau-Stopp ein Problem: Der US-Flugzeugbauer arbeite die vielen 737-Max-Bestellungen nur langsam ab und falle hinter den europäischen Konkurrenten Airbus zurück. Aktuell baue Boeing pro Monat rund 30 Flugzeuge der Max-Familie. Zum kommenden Jahr sollte der monatliche Ausstoß auf 50 Maschinen erhöht werden.Aktuell baue Boeing pro Monat rund 30 Flugzeuge der Max-Familie. Zum kommenden Jahr sollte der monatliche Ausstoß eigentlich auf 50 Maschinen erhöht werden. Airbus wolle seine Produktion der A320neo-Familie auf 75 Stück pro Monat erhöhen.Nach der FAA-Entscheidung sei die Boeing-Aktie am Mittwoch im nachbörslichen US-Handel zeitweise um gut vier Prozent abgerutscht. Zum Handelsschluss habe der Dow Jones-Titel unterhalb des GD200 noch leicht im Plus bei 214,13 Dollar gestanden. In Deutschland werde die Boeing-Aktie am Donnerstag-Vormittag mit einem Kursabschlag von etwa drei Prozent bei 191 Euro gehandelt.Die neue Serie von Pannen decke gravierende Mängel bei der Produktion und Qualitätskontrolle von Boeing-Flugzeugen auf. Der Luft- und Raumfahrt-Konzern verliere an Vertrauen und Renommee. DER AKTIONÄR rate daher derzeit von der Boeing-Aktie ab. Bis die Qualitätsprobleme behoben seien, könnte der US-Titel noch weiter abrutschen. Selbst das 2023er-Jahrestief unter 160 Dollar könnte wieder in Reichweite geraten.Besser sehe es beim europäischen Rivalen aus. Die Airbus-Aktie habe kürzlich oberhalb der 150-Euro-Marke neue Rekordhöhen erreicht. Nach dem steilen Anstieg der vergangenen Monate könnte es jedoch auch bei Airbus zu einer Konsolidierung kommen.