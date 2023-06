XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

130,94 EUR +0,83% (16.06.2023, 14:28)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (16.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:Ken Herbert, Analyst von RBC Capital Markets, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) auf.Der europäische Flugzeugbauer sei in der Lage, die Produktion angesichts der starken Nachfrage aggressiv voranzutreiben, aber der anhaltende Stress in der Lieferkette werde das Aufwärtspotenzial für 2025 und die Mitte des Jahrzehnts begrenzen, so der Analyst in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Er sehe positive Katalysatoren in der Kapitalallokation, den Flugzeugbestellungen und den Auslieferungen. Die Bewertung der Airbus-Aktie begrenze jedoch das kurzfristige Aufwärtspotenzial.Ken Herbert, Analyst von RBC Capital Markets, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Airbus-Aktie mit dem Rating "sector perform" und dem Kursziel von 140 EUR in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 15.06.2023)Börsenplätze Airbus-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:131,40 EUR +1,01% (16.06.2023, 14:46)