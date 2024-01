Börsenplätze Airbus-Aktie:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die Rangordnung bleibe relativ eindeutig: Airbus habe im auch vergangenen Jahr den US-Erzrivalen Boeing weit hinter sich gelassen und sei unverändert der weltgrößte Flugzeugbauer. Trotz angespannter Lieferketten habe der europäische Hersteller 735 Verkehrsflugzeuge an seine Kunden übergeben, wie er am Donnerstagabend in Toulouse mitgeteilt habe. Das seien über 200 Jets mehr als Boeing und darüber hinaus sogar 15 mehr als von Airbus-Chef Guillaume Faury angepeilt. Dank der Erholung des Luftverkehrs von der Corona-Krise habe der im DAX notierte Konzern zudem Bestellungen über mehr als 2.000 Jets eingeholt und damit einen Branchenrekord aufgestellt. Der Auftragsbestand habe mit fast 8.600 Flugzeugen ebenfalls einen neuen Rekordwert erreicht.Noch im Vorjahr habe Airbus sein Auslieferungsziel wegen knapper Bauteile wie Sitzen und Triebwerken zweimal gekappt und letztlich nur 661 Jets ausgeliefert. Für 2023 habe Faury deshalb vergleichsweise vorsichtig geplant. Die Zielmarke von 720 Maschinen habe er ursprünglich schon 2022 erreichen wollen.Dass es dieses Mal besser gelaufen sei, habe Faury mit einer größeren Flexibilität und Leistungsfähigkeit von Airbus und seinen Zulieferern begründet. Der Auslieferungsrekord von 863 Flugzeugen aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 sei allerdings h noch ein ganzes Stück entfernt. Nachdem Airbus und Boeing ihre Flugzeugproduktion in der Corona-Krise stark gedrosselt hätten, würden sie diese mittlerweile gern schneller wieder hochfahren. Engpässe bei Zulieferern und fehlende Arbeitskräfte in Teilen der Branche würden derzeit dieses Unterfangen schwierig machen.Bei Airbus laufe es nach wie vor absolut rund. Hingegen ermittele wegen der jüngsten Probleme bei Boeing nun die US-Luftfahrtbehörde. Die Aktie des europäischen Flugzeugbauers bleibe dementsprechend weiterhin der klare Favorit im Sektor. Der Stoppkurs sollte hier auf 109 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link