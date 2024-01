Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

140,56 EUR +0,04% (03.01.2024, 09:38)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

140,64 EUR -0,50% (03.01.2024, 09:30)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (03.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) ein Kauf.Die bereits 2023 gut gelaufene Airbus-Aktie habe auch gestern zum Auftakt in das neue Börsenjahr direkt wieder etwas Boden gut machen können. Denn der weltgrößte Flugzeugbauer habe Kreisen zufolge mit einem Endspurt sein Auslieferungsziel für das vergangene Jahr leicht übertroffen. Der Konzern habe von Januar bis Ende Dezember mehr als 730 Jets ausgeliefert.Dies habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten Insider berichtet. Ziel sei die Auslieferung von 720 Maschinen gewesen. Nach den ersten elf Monaten habe Airbus bei 623 ausgelieferten Flugzeugen gestanden. Das Unternehmen habe sich zu den Informationen gegenüber Bloomberg nicht äußern wollen. Die Veröffentlichung offizieller Zahlen werde später in diesem Monat erwartet.Dass sich die Flugzeug-Auslieferungen zum Jahresende hin ballen würden, habe bei Airbus Tradition. So versuche das Management, kurz vor Toresschluss seine Jahresziele zu erreichen oder gar zu übertreffen. Im Dezember 2022 habe der Hersteller knapp 100 Maschinen an seine Kunden übergeben. Im Dezember 2023 seien demnach ähnlich viele nötig gewesen, um das Ziel von Airbus-Chef Guillaume Faury noch zu schaffen. Faury habe trotz lahmender Auslieferungen in den ersten Jahresmonaten 2023 an dem Ziel festgehalten. Im Jahr zuvor habe er den Ausblick für die Auslieferungen zweimal senken müssen.Airbus verfüge über eine extrem starke Marktstellung und deshalb auch über sehr gute Perspektiven. Die Aktie, die sich weiterhin in einer charttechnisch glänzenden Verfassung befindet, bleibt ein Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp könne vorerst noch bei 104,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 03.01.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link