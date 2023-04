Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

125,90 EUR -0,06% (11.04.2023, 16:52)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

125,90 EUR -0,19% (11.04.2023, 16:40)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (11.04.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Flugzeugbauers Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern habe im März deutlich mehr Flugzeuge ausliefern können als zu Jahresbeginn. Dennoch hänge Airbus bei seinen geplanten Jet-Auslieferungen für 2023 weiter hinterher. In Q1 habe der Konzern 127 Verkehrsflugzeuge an seine Kunden ausgeliefert, wie er am Dienstag in Toulouse bekannt gegeben habe.Von den für das Gesamtjahr angestrebten rund 720 Auslieferungen habe er damit erst rund 18 Prozent geschafft. Zum Jahresziel würden also noch rund 82 Prozent fehlen. Im Vergleich zu den ersten beiden Monaten sei es im März aber deutlich besser gelaufen: Airbus habe 61 Jets an seine Kunden übergeben und damit fast so viele wie im Januar und Februar zusammen.Zudem habe der Hersteller neue Bestellungen über 20 Flugzeuge hereingeholt, was die Bruttobestellungen im ersten Quartal auf 156 Jets bringe. Dem hätten 14 Stornierungen gegenübergestanden, davon zwei im März. Im April habe Airbus zudem einen Auftrag von Azerbaijan Airlines über 12 Jets bekannt gegeben. Rivale Boeing aus den USA wolle seine Auslieferungs- und Auftragszahlen ebenfalls an diesem Dienstag präsentieren.Der Kurs der Airbus-Aktie sei am heutigen Dienstag nach anfänglichen Gewinnen mit rund 0,3 Prozent ins Minus gedreht. Damit habe der Titel zu den wenigen Verlierern im DAX gehört, der selbst rund 0,6 Prozent zulege.Üblicherweise würden die Auslieferungen bei Airbus gegen Jahresende deutlich anziehen. 2022 habe dies jedoch nicht ausgereicht, um das Jahresziel zu erreichen. Für dieses Jahr habe sich Faury nur so viele Auslieferungen zum Ziel gesetzt, wie er für das Vorjahr ursprünglich geplant habe.Der Airbus-Aktie sei zuletzt die Rückeroberung der 38-Tage-Linie gelungen, was als positives Signal gewertet werden könne. Nun gelte es, den Ausbruch auf ein neues Mehrmonatshoch auch nachhaltig zu bestätigen. Gelinge dies, rücke das Allzeithoch aus dem Jahr 2020 bei 139,40 Euro wieder in Reichweite.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der Airbus-Aktie die Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 11.04.2023)