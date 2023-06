Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

130,04 EUR +0,81% (15.06.2023, 10:51)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

130,10 EUR +0,42% (15.06.2023, 10:35)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (15.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Airbus: Auslieferungszahlen deuten auf Entspannung hin - AktienanalyseDer Flugzeugbauer Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) hat im Mai trotz der jüngsten Teileknappheit 63 Verkehrsjets ausgeliefert - und damit so viele wie in keinem anderen Monat seit Jahresbeginn, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Im April habe der Hersteller 54 Flugzeuge an seine Kunden übergeben, im März seien es 61 gewesen. Insgesamt habe Airbus in den ersten fünf Monaten damit nun 244 Verkehrsjets ausgeliefert. Das sei zwar erst gut ein Drittel des Jahresziels von 720 Maschinen. Üblicherweise würden die Auslieferungszahlen gegen Jahresende jedoch deutlich anziehen.Insidern zufolge stehe Airbus zudem kurz vor einem Rekordauftrag aus Indien. Die indische Billigairline IndiGo wolle 500 Maschinen vom Typ A320 bei dem europäischen Flugzeugbauer bestellen, hätten mit Angelegenheit vertraute Personen gesagt. Eine Vereinbarung könnte ein Volumen von rund 50 Mrd. Dollar zu derzeitigen Listenpreisen haben. Allerdings seien bei solchen Geschäften signifikante Rabatte üblich. Wann und wie schnell Airbus den Rekordauftrag, wenn er denn komme, umsetzen könne, werde sich zeigen. Das Unternehmen kämpfe weiterhin mit fehlenden Bauteilen und anderen Problemen in den Lieferketten.Der Umsatz sei daher im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zwei Prozent auf knapp 11,8 Mrd. Euro gesunken. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn (EBIT) sei um 39 Prozent auf 773 Mio. Euro eingeknickt. Allerdings habe ein Jahr zuvor ein positiver Effekt bei den Pensionsverpflichtungen das Ergebnis nach oben getrieben. Weil sich zudem der Wechselkurs zwischen Euro und Dollar zwischenzeitlich deutlich verändert habe, habe Airbus mit 466 Mio. Euro sogar 62 Prozent weniger als im Vorjahr verdient.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Airbus-Aktie: