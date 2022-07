Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

101,28 EUR -0,18% (14.07.2022, 12:36)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

101,44 EUR +0,18% (14.07.2022, 12:23)



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (14.07.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Airbus: Auslieferungen deutlich hochgefahren - AktienanalyseDer Flugzeugbauer Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) hat die Auslieferungen im Juni deutlich hochgefahren - und seiner Aktie damit weiter Auftrieb gegeben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im abgelaufenen Monat hätten Kunden 60 Verkehrsflugzeuge entgegengenommen und damit 13 mehr als im Mai. Zum Jahresziel von rund 720 auszuliefernden Flugzeugen sei es zwar noch ein weiter Weg, nach den ersten sechs Monaten seien davon erst 297 geschafft. Allerdings würden die Auslieferungszahlen bei Airbus üblicherweise gegen Jahresende deutlich anziehen.Auch Analysten hätten positiv reagiert: Die Auslieferungen hätten auf eine beschleunigte Erholung im Bereich der Schmalrumpf-Flugzeuge hingedeutet und damit im Massenmarkt, den Airbus vor allem mit der Modellfamilie A320neo bediene, habe etwa Kseniia Maslova von der Schweizer UBS geschrieben. Im Juni sei mit 47 Jets der Löwenanteil der Auslieferungen auf diese Reihe entfallen. Goldman Sachs-Analystin Daniela Costa sehe in den Zahlen zudem ein erstes Entspannungszeichen mit Blick auf die angespannten Lieferketten.Lob habe es außerdem für die neuen Auftragsdaten gegeben. Den Angaben zufolge habe Airbus im Juni Neuaufträge über 78 Flugzeuge hereingeholt (Vormonat: 13 Maschinen). Kräftig zulegen können habe der Konzern vor allem bei den Bestellungen für den A350 F. Nachdem Ende Mai noch 22 Orders für den neuen Frachter zu Buche standen, sind es nun schon 31, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 27/2022)Börsenplätze Airbus-Aktie: