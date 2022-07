Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (08.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des weltgrößten Flugzeugbauers Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Airbus habe seine Auslieferungen im Juni deutlich gesteigert. Der DAX-Konzern habe im abgelaufenen Monat 60 Verkehrsjets und damit 13 mehr als im Mai an seine Kunden übergeben, wie er am Freitagabend in Toulouse mitgeteilt habe. Die Aktie von Airbus könne am heutigen Freitag gut ein Prozent zulegen.Für sein Jahresziel von rund 720 auszuliefernden Flugzeugen müsse sich Airbus weiter ranhalten: Nach den ersten sechs Monaten seien davon erst 297 geschafft. Allerdings würden die Auslieferungszahlen bei dem Hersteller üblicherweise gegen Jahresende deutlich anziehen.Unterdessen habe der Konzern im Juni 78 Bestellungen für neue Flugzeuge hereingeholt, habe aber auch zehn Stornierungen hinnehmen müssen. Die jüngsten Großbestellungen über insgesamt 292 Passagierjets für vier chinesische Fluggesellschaften würden frühestens im Juli verbucht.Im Minus notiere hingegen die Aktie des US-Konkurrenten Boeing. Dem US-Flugzeugbauer drohe mit seiner wichtigen Modellserie 737 Max eine neue Krise. Die bislang größte Version der Baureihe, die 737 Max 10, habe noch immer keine Zulassung der US-Behörden, und zum Jahresende laufe die Frist für die Zertifizierung aus. Ohne eine Einigung mit dem Kongress könnte Boeing gezwungen sein, die 737 Max 10 einzustellen, habe Konzernchef Dave Calhoun dem Branchenblatt "Aviation Week" am Donnerstag (Ortszeit) gesagt. Für den Airbus-Rivalen wäre das Ende des Jets ein herber Rückschlag - Fluggesellschaften hätten bereits mehr als 600 Exemplare bestellt.Die längerfristigen Aussichten für den Luft- und Raumfahrt-Konzern Airbus seien gut. Anleger mit langem Atem könnten sich ein paar Stücke ins Depot legen. Doch noch zeige die Charttechnik ein eingetrübtes Bild. Positiv sei aber, dass sich der jüngste Rücksetzer als Fehlsignal erwiesen habe. Die nächste wichtige Marke, dies es zu überwinden gilt, ist die 100-Euro-Marke, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Airbus-Aktie. (Analyse vom 08.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)